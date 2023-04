Suicides : un triste nombre record atteint chez les jeunes au Japon

Japan Data

Le nombre total de suicides au Japon a augmenté de 4,2 % en 2022. Parmi ces personnes, plus de 500 étaient encore en âge d’aller à l’école, un triste chiffre qui n’a jamais été aussi élevé depuis les premières statistiques.

En 2022, 21 881 personnes se sont donné la mort, 297 de plus que l’année précédente. Le taux de suicide, soit le nombre de suicides pour 100 000 personnes, a augmenté de 0,8 pour passer à 17,5. Ces données ont été collectées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales à partir de statistiques émanant de l’Agence nationale de la police.

Les « problèmes de santé » semblent être la raison la plus fréquente, à l’origine de 12 774 suicides, suivie de « problèmes familiaux » (4 775 suicides) et les « problèmes d’ordre pécuniaire » (4 697 suicides).

Chez les hommes, 807 personnes de plus qu’en 2021 ont mis fin à leurs jours, pour atteindre 14 746. C’est la première fois en 13 ans que ce chiffre est à la hausse. Chez les femmes également le chiffre a augmenté, et ce pour la troisième année consécutive. 67 personnes de plus que l’année précédente se sont donné la mort, portant ce chiffre à 7 135.

Par tranche d’âge, c’est chez les quinquagénaires que ce chiffre était le haut, pour atteindre 4 093 (+ 475). Ces chiffres étaient également élevés chez les quadragénaires (3 665 personnes) et chez les septuagénaires (2 994 personnes).

En 2022, 514 élèves d’école primaire, collège, ou lycée ont mis fin à leurs jours. C’est la première fois que ce chiffre est supérieur à 500 depuis les premières statistiques datant de 1980. Ce phénomène pourrait en partie s’expliquer par le fait que de nombreux enfants ont été confrontés à des problèmes de communication avec leurs amis ou leurs professeurs pendant la pandémie de Covid-19.

C’est dans la préfecture de Yamanashi que le taux de suicide était le plus élevé, avec 24,7, suivie de la préfecture d’Akita, 23,7, et de Miyazaki, 22,7. Le taux le plus bas concernait la préfecture de Tokushima, avec 12,5. Dans la préfecture de Tokyo, ce taux était de 17,1.

Selon le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, dans de nombreux cas, les personnes qui se suicidées était confrontées à des problèmes sociaux auxquels des réponses pourraient être trouvées. Le gouvernement s’efforce donc de sensibiliser la population aux moyens de prévention du suicide, dans des secteurs aussi variés que la santé, les soins médicaux, l’éducation ou encore le travail. Un site internet a spécialement été créé, avec des lignes téléphoniques d’urgence et des services sur les réseaux sociaux, tels que sur la messagerie LINE. Le site met également à disposition des informations simples concernant les mesures prises par le gouvernement pour la prévention du suicide dans l’Archipel.

(Photo de titre : Pixta)