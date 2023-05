Les ventes de mangas ont atteint un nouveau record en 2022

Japan Data

En 2022, les ventes de mangas au Japon ont augmenté de 0,2 %, établissant un nouveau record pour la troisième année consécutive.

En 2022, les ventes totales de mangas au Japon, en version imprimée ou électronique, ont augmenté de 0,2 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre, pour la troisième année consécutive, un record de près de 677 milliards de yens (4,6 milliards d’euros). Ces chiffres ont été rendus publics par l’Institut de recherche sur les publications et l’Association japonaise des éditeurs de magazines et de livres (AJPEA), deux organismes de recherche spécialisés dans les différentes publications parues au Japon.

Les ventes de mangas ont augmenté de 1,1 point de pourcentage pour atteindre 41,5 % du marché de la publication nippone.

En 2020, les ventes de mangas s’élevaient pour la première fois à plus de 600 milliards de yens (4,05 milliards d’euros). Ces chiffres sans précédent s’expliquent par le succès retentissant de la série Demon Slayer, combinée à une envolée de la demande dans le secteur pendant la pandémie, un grand nombre de personnes devenant plus casanières et limitant leurs sorties. (Voir notre article : Comment le manga et anime « Demon Slayer » est-il devenu un phénomène de société au Japon ?)

Si les ventes ont progressé de 10,3 % en 2021, l’augmentation n’a été que légère en 2022.

Par type de support, les ventes de mangas électroniques disponibles sur des appareils portables comme les smartphones ont augmenté de 8,9 % pour atteindre 447,9 milliards de yens (3,02 milliards d’euros). La version en format poche n’est pas en reste non plus puisque les ventes ont augmenté de 16 % pour s’élever 175,4 milliards de yens (1,18 milliard d’euros). Cependant, le format magazine s’en sort moins honorablement, avec une baisse de 3,8 % des ventes, pour tomber à 53,7 milliards de yens (362 millions d’euros).

En 1995, les ventes de mangas sur support papier étaient estimées à 335,7 milliards de yens. Seulement, 25 ans plus tard, ce chiffre a été divisé par six. Ces cinq dernières années, le support électronique, lui, s’est fait une place non négligeable dans le secteur : les chiffres ont été multipliés par 2,5.

En 1994, Weekly Shônen Jump, magazine incontournable pour les fans de mangas, publié aux editions Shûeisha, s’est vendu à 6,53 millions d’exemplaires. Mais ce chiffre est tombé à 1,26 million d’exemplaires (résultat obtenu à partir du nombre moyen d’exemplaires imprimés entre octobre et décembre 2022 et publiés par l’Association japonaise des magazines). La maison d’édition Shûeisha est un acteur important du marché des mangas sur support électronique, grâce à son application pour mobiles et au site web de Shônen Jump.

(Photo de titre : Pixta)