L’écart des salaires entre les hommes et les femmes au Japon : où en est-on ?

Japan Data

L’écart des salaires moyens mensuels entre les deux sexes n’a jamais été aussi réduit au Japon, mais les différences restent flagrantes. Voici la dernière étude menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Une enquête menée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a révélé que le salaire moyen mensuel pour un employé à temps plein en 2022 était de 311 800 yens (2 080 euros), soit une hausse de 1,4 % en glissement annuel et le plus haut chiffre enregistré depuis le début des statistiques sur le sujet en 1976.

Le revenu moyen mensuel des femmes est de 258 900 yens (1 730 euros) alors que celui des hommes est de 342 000 yens (2 290 euros), soit une hausse respective de 2,1 % et 1,4 % par rapport à l’année précédente (2021). Cette légère hausse du salaire moyen mensuel des femmes peut notamment s’expliquer par l’augmentation du nombre de dirigeantes d’entreprise.

Pour la deuxième année consécutive, l’écart de revenu entre les deux sexes n’a jamais été aussi réduit, mais le salaire moyen mensuel des femmes ne correspond encore qu’à 75,7 % de celui des hommes.

La courbe montre que le salaire tend à augmenter avec l’âge pour les deux sexes, le pic étant entre 55 et 59 ans. Cette hausse est toutefois plus lente pour les femmes que pour les hommes et c’est à ce moment que la différence de revenu est la plus large, à savoir environ 127 000 yens (850 euros).

Pour les employés des grandes entreprises, le revenu moyen mensuel a augmenté de 2,5 % en glissement annuel, à 348 300 yens (2 320 euros). Quant aux sociétés de taille moyenne, la hausse a été de 1,1 %, à 303 000 yens (2 020 euros), et pour les plus petites entreprises, de 1,6 %, à 284 500 yens (1 900 euros).

Par préfecture, les salaires moyens mensuels les plus élevés se voient à Tokyo, avec 375 500 yens (2 500 euros), suivie par Kanagawa, avec 335 600 yens (2 240 euros) et Osaka, avec 330 900 yens (2 205 euros). C’est la préfecture d’Aomori, au nord-est du pays qui a le salaire moyen mensuel le plus bas, avec 247 600 yens (1 650 euros).

(Photo de titre : Pixta)