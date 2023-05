Le classement 2023 des meilleures universités japonaises

Japan Data

L’Université du Tôhoku, au nord-est du Japon, est arrivée en tête du classement des meilleures universités du pays pour la quatrième année consécutive, devant l’Université de Tokyo et celle d’Osaka. Mais les universités privées ne sont que peu représentées dans le top 20.

L’Université du Tôhoku (ville de Sendai) est au premier rang du classement 2023 des meilleures universités du Japon, d’après le Times Higher Education (THE), le magazine anglais qui fait autorité en la matière concernant les études supérieures. C’est la quatrième année consécutive que cet établissement arrive en tête du palmarès. Il est suivi de l’Université de Tokyo puis de celle d’Osaka. Les anciennes universités impériales continuent ainsi d’occuper une présence importante dans le monde académique japonais.

Seules trois institutions privées figurent dans le top 20, avec l’Université chrétienne internationale (Tokyo) qui s’est fait une place dans le top 10 pour la première fois.

Le THE utilise quatre catégories différentes pour ses classements : « ressources », qui incluent les finances et le personnel éducatif disponible par étudiant, « résultats », qui incluent la réputation académique et la réputation auprès des employeurs, « engagement », relatif à l’aide aux développements des compétences des étudiants, et « international », qui concerne la proportion d’enseignants et d’étudiants internationaux.

Classement pour la catégorie « Ressources »

Rang (en 2022) Université 1 (2) Université médicale et dentaire de Tokyo 2 (1) Université de Tokyo 3 (4) Université de médecine de la préfecture de Kyoto 4 (5) Université de médecine de Hamamatsu 5 (6) Université du Tôhoku 6 (=8) Université de Kyoto 7 (=8) Université médicale de Tokyo 8 (10) Université des sciences médicales de Shiga 9 (―) Université médicale de Wakayama 10 (12) Université médicale d’Aichi

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Time Higher Education

Classement pour la catégorie « Engagement »

Rang (en 2022) Université 1 (2) Université chrétienne internationale 2 (1) Université internationale d’Akita 3 (3) Université Ritsumeikan de l’Asie-Pacifique 4 (19) Université Hitotsubashi 4 (=9) Université d’études internationales de Kanda 6 (6) Institut de technologie de Tokyo 7 (=9) Université de Tokyo 8 (=4) Université d’études étrangères de Tokyo 9 (=4) Université du Tôhoku 10 (12) Université du Kyûshû

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Time Higher Education

Classement pour la catégorie « Résultats »

Rang (en 2022) Université 1 (1) Université de Kyoto 2 (3) Université du Tôhoku 3 (4) Université de Nagoya 4 (7) Université du Kyûshû 5 (6) Université d’Osaka 6 (2) Université de Hokkaidô 7 (5) Université de Tokyo 8 (8) Institut de technologie de Tokyo =9 (10) Université Keiô =9 (9) Université Waseda

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Time Higher Education

Classement pour la catégorie « International »

Rang (en 2022) Université 1 (1) Université Ritsumeikan d’Asie-Pacifique 2 (2) Université chrétienne internationale 3 (3) Université Jogakuin d’Osaka 4 (7) Université Gaidai Kansai 5 (4) Collège international de Miyazaki 6 (5) Université de Sôka 7 (20) Université d’études étrangères de Kyoto 8 (8) Université Sophia (Jôchi) 9 (=12) Université Reitaku 10 (14) Université de femmes de Fukuoka

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données du magazine Time Higher Education

(Photo de titre : le campus de Katahira de l’Université du Tôhoku, à Sendai © Pixta)