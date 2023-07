Le numérique pour être en forme : les Japonais sportifs se mettent au fitness en ligne

Japan Data

Une enquête menée auprès de Japonais pratiquant des activités sportives montre qu’environ 40 % des sondés utilisent le numérique et plébiscitent les vidéos gratuites en ligne.

Avec la pandémie de Covid-19, la distanciation sociale et donc la fermeture des salles de sport, les annulations forcées d’événements sportifs ou de compétitions, il a été plus difficile de pratiquer une activité physique. De nouvelles habitudes ont alors émergé, citons le visionnage des vidéos montrant des entraînements dans des clubs de fitness, le recours à des applications de fitness ou l’usage d’objets connectés.

Une enquête réalisée en 2022 par la Fondation Sasakawa pour le Sport montre qu’environ 40 % des sondés de 20 ans ou plus et pratiquant une activité physique ont utilisé le numérique pour faire de l’exercice, 27,4 % des femmes et 22,4 % des hommes ont plébiscité le visionnage de vidéos gratuites en ligne. Utilisées par 19,0 % des femmes et 14,7 % des hommes, les applications de santé se placent en deuxième position, les montres connectées et autres objets intelligents étant utilisés par moins de 10 % des hommes et des femmes.

Si plus de 40 % des personnes de 20 à 40 ans disent ne pas utiliser le numérique, cela montre a contrario que plus de 50 % y ont recours. Les sondés de 20 à 30 ans sont plus nombreux que dans les autres tranches d’âge à jouer à des jeux impliquant une certaine forme d’activité physique. En revanche, les personnes âgées de 60 ans et plus utilisent généralement moins le numérique, 70,1 % des sexagénaires déclarent ne rien utiliser. Ce pourcentage monte même à 86,6 % chez les septuagénaires.

(Photo de titre : Pixta)