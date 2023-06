Deux tiers des Japonais continuent de travailler après l’âge de la retraite

Japan Data

L’âge légal de départ à la retraite est de 60 ans au Japon (et à partir de 65 ans à taux plein). Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent à travailler, souvent réembauchés dans la même entreprise en tant qu’intérimaires.

Une enquête menée auprès de 1 100 sexagénaires japonais (ayant donc dépassé l’âge légal de la retraite) a montré que 66 % d’entre eux continuent de travailler à 60 ans passés.

Soulignons que 78 % de ces actifs ont de 60 à 64 ans. Et 51 % de cette tranche d’âge continue de travailler dans l’entreprise qui les embauchait auparavant sans être forcément maintenus aux conditions ou au poste d’avant leur passage à la retraite. En effet, les salariés dans la soixantaine sont majoritairement en intérim et ce, pour les deux tranches d’âge (60-64 ans et 65-69 ans) .

Ce sondage qui été fait à la demande de Kakehashi Skysolutions, une société de conseil en ressources humaines basée à Tokyo, s’est déroulé de la fin février au début mars 2023.

Pour 65 % des 60-64 ans, ce n’est pas la pension de retraite mais l’emploi actuel qui est la principale source de revenus, et 30 % des 65-69 ans sont dans le même cas.

Une fois écartée la réponse « rien de spécial », le principal souci des sexagénaires est le coût de la vie.

