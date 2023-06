La plupart des Japonais sont insatisfaits dans leur travail et ne consultent pas les syndicats

Japan Data

Un sondage sur les syndicats au Japon montre que de nombreux travailleurs ne se tournent pas vers eux lorsqu’ils ont un problème au travail, et un quart des sondés ne savent même pas s’ils sont syndiqués :

Les résultats d’un sondage effectué pour la Confédération japonaise des syndicats (Rengô) à la fin octobre 2022, montrent que les travailleurs japonais ne pensent pas que les syndicats soient des organisations capables de les aider. L’enquête en ligne a recueilli 2 000 réponses de personnes âgées de 15 ans et plus, habitant dans tout l’archipel.

Près des deux tiers des sondés se disent plutôt insatisfaits de leur travail, quand 32,0 % déclarent ne pas avoir de quoi se plaindre. Si on leur demande les raisons de leur mécontentement, les répondants invoquent le plus souvent la faiblesse du salaire (32,9 %), mais citent également les mauvaises relations entre collègues (18,1 %) ou l’incertitude quant à l’avenir de l’entreprise (16,0 %).

Lorsqu’on demande aux personnes mécontentes de leur cadre de travail ou de leur emploi ce qu’elles ont fait pour résoudre le problème, la plupart d’entre elles, soit 58,9 %, répondent n’avoir rien fait. En d’autres termes, la plupart continuent de travailler en ressassant leur mécontentement. Mais certains réagissent, 20,3 % des sondés disent en avoir discuté avec quelqu’un de leur famille et 15,1 % déclarent avoir consulté le service des ressources humaines ou un supérieur, quand seulement 3,0 % confient s’être adressés à un syndicat.

Or seuls 25,9 % des sondés sont syndiqués. 51,8 % ne le sont pas, et le restant ne le sait tout simplement pas. Plus les salariés sont jeunes, moins ils savent s’ils sont syndiqués ou non. Les femmes surtout, 63,6 % des jeunes filles de moins de 20 ans et 51,5 % des femmes dans la vingtaine avouent ne pas en être sûres.

