Les gouverneurs des 47 préfectures et les maires des 20 grandes villes du Japon

L’âge moyen des gouverneurs du Japon est de 60,3 ans, le plus jeune étant celui de Nagasaki, Ôishi Kengo, 40 ans, et le plus âgé Kabashima Ikuo, 76 ans. Les deux seules femmes actuellement en poste sont la gouverneure de Tokyo, Koike Yuriko, et celle de Yamagata, Yoshimura Mieko.

Près de la moitié (23 sur 47) des gouverneurs avaient fait carrière dans les ministères, dont 10 au sein du ministère des Affaires intérieures et des Communications, 5 au ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie, 4 au ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, 2 au ministère des Finances et 1 au ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche et également 1 au ministère des Affaires étrangères.

Parmi les neuf élections préfectorales qui se sont tenues le 9 avril dernier, six gouverneurs ont été réélus et trois autres ont été choisis pour la première fois. Notons par ailleurs que puisque l’ancien gouverneur de la préfecture d’Ôita avait décidé de ne pas se représenter et que celui de Nara a perdu l’élection, désormais, tous les gouverneurs des 47 préfectures du pays sont nés après la Seconde Guerre mondiale.

Les gouverneurs des 47 préfectures japonaises

Préfecture Nom Poste(s) précédent(s) Hokkaidô Suzuki Naomichi Maire de Yûbari Aomori Mimura Shingo Député de la Chambre basse Iwate Tasso Takuya Ministère des Affaires étrangères ; Député de la Chambre basse Miyagi Murai Yoshihiro Assemblée préfectorale de Miyagi Akita Satake Norihisa Maire d’Akita Yamagata Yoshimura Mieko Écrivain public de documents administratifs Fukushima Uchibori Masao Ministère des Affaires intérieures et des Communications (vice-gouverneur de la préfecture de Fukushima) Ibaraki Ôigawa Kazuhiko Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Tochigi Fukuda Tomikazu Maire d’Utsunomiya Gunma Yamamoto Ichita Député de la Chambre haute Saitama ôno Motohiro Député de la Chambre basse Chiba Kumagai Toshihito Maire de Chiba Tokyo Koike Yuriko Député de la Chambre basse ; Ministre de l’Environment ; Ministre de la Défense Kanagawa Kuroiwa Yûji Présentateur de journal télévisé Niigata Hanazumi Hideyo Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ;(vice-gouverneur de la préfecture de Niigata) Toyama Nitta Hachirô Employé d’entreprise Ishikawa Hase Hiroshi Député de la Chambre haute; Député de la Chambre basse ; Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies Fukui Sugimoto Tatsuji Ministère des Affaires intérieures et des Communications (vice-gouverneur de la préfecture de Fukui) Yamanashi Nagasaki Kôtarô Ministère des Finances; Député de la Chambre basse Nagano Abe Shuichi Ministère des Affaires intérieures et des Communications (vice-gouverneur de la préfecture de Nagano) Gifu Furuta Hajime Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Shizuoka Kawakatsu Heita Président de l’Université des Arts et de la Culture de Shizuoka Aichi Ômura Hideaki Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche; Député de la Chambre basse Mie Ichimi Katsuyuki Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme Shiga Mikazuki Taizô Député de la Chambre basse Kyoto Nishiwaki Takatoshi Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme Osaka Yoshimura Hirofumi Député de la Chambre basse; Maire d’Osaka Hyôgo Saitô Motohiko Ministère des Affaires intérieures et des Communications Nara Yamashita Makoto Maire d’Ikoma Wakayama Kishimoto Shûhei Ministère des Finances; Député de la Chambre basse Tottori Hirai Shinji Ministère des Affaires intérieures et des Communications (vice-gouverneur de la préfecture de Tottori) Shimane Maruyama Tatsuya Ministère des Affaires intérieures et des Communications Okayama Ibaragi Ryûta Président d’entreprise Hiroshima Yuzaki Hidehiko Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie; Cadre exécutif d’une société informatique Yamaguchi Muraoka Tsugumasa Ministère des Affaires intérieures et des Communications Tokushima Gotôda Masazumi Député de la Chambre basse Kagawa Ikeda Toyohito Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme Kôchi Hamada Seiji Ministère des Affaires intérieures et des Communications Ehime Nakamura Tokihiro Député de la Chambre basse; Maire de Matsuyama Fukuoka Hattori Seitarô Vice gouverneur de Fukuoka Saga Yamaguchi Yoshinori Ministère des Affaires intérieures et des Communications Nagasaki Ôishi Kengo Médecin Kumamoto Kabashima Ikuo Professeur émérite de l’Université de Tokyo Ôita Satô Kiichirô Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie ; Maire d’Ôita Miyazaki Kôno Shunji Ministère des Affaires intérieures et des Communications (vice-gouverneur de la préfecture de Miyazaki) Kagoshima Shiota Kôichi Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Okinawa Tamaki Denny Député de la Chambre basse

Tableau créé par Nippon.com. Les cases surlignées indiquent les gouverneurs ayant précédemment travaillé dans des ministères.