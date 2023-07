Le nombre de Japonaises réussissant aux diplômes d’État en augmentation progressive

Japan Data

Le pourcentage de femmes réussissant au diplôme d’État (DE) de médecine au Japon atteint 33,7 %, soit une augmentation de 10 points par rapport à 1995. Penchons-nous sur l’évolution du pourcentage de réussite :

Selon les données 2022 publiées par le Bureau de l’égalité des sexes du Cabinet, 3 110 femmes ont réussi au diplôme d’État (DE) de médecine, soit 33,7 % de l’ensemble des lauréats. Par ailleurs, 389 femmes ont réussi au diplôme du Barreau (27,7 % des reçus), 327 au diplôme d’expert-comptable (22,5 % des reçus) et 60 au diplôme ouvrant à une carrière dans le Conseil en propriété industrielle (CPI) (31,1 % des reçus).

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du pourcentage des femmes ayant réussi aux Diplômes d’État au cours des trois dernières décennies. On remarque que le taux de réussite des femmes aux DE de médecine en 2022 connaît une augmentation de 10 points par rapport à 1995. Une hausse de 7,9 points a été observée pour le taux de réussite au Barreau et une augmentation de 21,6 points pour les diplômes en CPI. Le pourcentage de femmes ayant réussi au diplôme d’expert-comptable est resté lui relativement stable.

En 2020, 22,8 % des médecins, 24,8 % des dentistes, 65,2 % des pharmaciens et 33,3 % des vétérinaires sont des femmes. Le pourcentage de femmes vétérinaires était de 14,8 % en 2000, mais en vingt ans ce taux a connu une hausse de 18,5 points.

En revanche, le nombre de femmes siégeant aux conseils d’administration des associations professionnelles reste faible. Avec 24,0 % de femmes à son conseil d’administration, la Fédération japonaise du Barreau est l’association qui s’est le plus féminisée. L’Institut japonais des experts-comptables compte 18 % de personnel féminin, il est suivi par l’Association pharmaceutique japonaise avec 9,4 % de femmes, l’Association médicale japonaise compte elle 8,8 % de femmes, elles sont 8,3 % à l’Association des vétérinaires du Japon et enfin, 7,4 % des membres de l’Association dentaire japonaise et de l’Association des CPI du Japon sont des femmes.

(Photo de titre : Pixta)