Immobilier : combien coûte un appartement à Tokyo et dans ses environs ?

À Tokyo, les prix des appartements neufs en centre-ville montent en flèche. Combien faudrait-il débourser en moyenne ?

Acheter un appartement neuf au cœur de Tokyo est un rêve inaccessible pour beaucoup. L’Institut économique de l’immobilier a annoncé que le prix moyen de ces logements situés dans les 23 arrondissements de Tokyo a augmenté de 17,2 % en 2022 (glissement annuel) pour atteindre les 99 millions de yens (655 000 euros). Des prix proches de la barre des 100 millions de yens, c’est-à-dire le niveau le plus élevé depuis 1990. Dans un contexte de hausse des prix du foncier et des coûts de construction, cette augmentation est due à la forte demande émanant d’acheteurs fortunés.

Le prix moyen des appartements neufs dans la région de Tokyo (c’est à dire la capitale et les préfectures environnantes de Kanagawa, Saitama et Chiba) a également augmenté de 8,6 % par rapport à 2021 pour atteindre les 69,1 millions de yens (457 000 euros), un montant record pour la deuxième année consécutive. Dans les régions proches de Tokyo, l’augmentation a également été régulière : les prix sont passés à 54,6 millions de yens à Kanagawa (361 000 euros, 4,7 % d’augmentation), à 51,4 millions de yens à Saitama (340 000 euros, hausse de 4,2 %) et à 45,3 millions de yens à Chiba (300 000 euros, augmentation de 3,3 %). Ces hausses sont dues à une forte pression de la demande, en particulier de la part de couples riches à double revenu. Or, pour la première fois en trois ans, l’offre d’appartements neufs en copropriétés a chuté de 12,9 % pour atteindre les 28 632 logements, la pandémie de Covid-19 ayant par ailleurs affecté l’approvisionnement en matériaux de construction.

En mars 2023, le prix d’un appartement neuf en copropriété dans les 23 arrondissements de Tokyo est de 217,5 millions de yens (1,4 million d’euros, soit 2,7 fois plus qu’en mars 2022), tandis que dans la région de Tokyo, il s’élève à 143,6 millions de yens (950 000 euros, soit 2,2 fois plus que l’année précédente). Les nombreuses ventes de biens immobiliers haut de gamme dans le centre de Tokyo sur cette période ont fait exploser les prix qui pour la première fois ont dépassé respectivement les 200 millions et 100 millions de yens.

