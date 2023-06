Un tiers des Japonais détenant le permis « Gold » ne conduisent jamais

Japan Data

Les conducteurs japonais peuvent obtenir un permis spécial, appelé « Gold », après cinq années sans accident ni infraction au code de la route. Il se trouve toutefois qu’un titulaire sur trois de ce permis est un « conducteur sur le papier », qui en fait ne conduit jamais.

Lorsqu’on leur a demandé, dans une enquête menée au Japon en février 2023 par la compagnie d’assurance Mitsui Sumitomo, quelle était la couleur de leur permis de conduire, 76 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles étaient titulaires d’un permis « Gold », un document qui atteste en quelque sorte qu’on est un excellent conducteur. Il se trouve toutefois qu’environ un sur trois de ces titulaires a reconnu qu’il était un « conducteur sur le papier », une expression employée au Japon pour désigner quelqu’un qui a son permis mais ne conduit pas, et que c’était pour cette raison qu’il n’avait jamais d’accident et ne commettait aucune infraction.

Au Japon, le permis de conduire initial est vert, tandis que le permis délivré lors du premier renouvellement est bleu. Le permis Gold est remis aux conducteurs qui n’ont pas eu d’accident et n’ont pas commis d’infraction pendant cinq ans.

Lorsqu’on a demandé aux 400 conducteurs sur le papier depuis quand ils avaient cessé de conduire régulièrement, plus de la moitié d’entre eux ont répondu « 10 ans ou plus », et 73,3 % des gens qui ne conduisaient pas avaient cessé de le faire depuis au moins trois ans.

En ce qui concerne les raisons invoquées pour ne pas conduire, les réticences d’ordre psychologique étaient plus fréquentes chez les femmes, dont 77,0 % ont déclaré qu’elles avaient « peur de conduire » et 57,5 % « ne veulent pas provoquer un accident ». Chez les hommes, 49,5 % « n’ont pas de voiture » et 39,5 % « peuvent avoir recours aux transports en commun pour se déplacer ».

En ce qui concerne les raisons le plus souvent citées pour justifier qu’elles continuaient de renouveler leur permis en dépit du fait qu’elles ne conduisaient pas, 56,3 % des personnes interrogées envisageaient la possibilité de « conduire à l’avenir » et 52,1 % invoquaient le fait que le permis « peut servir de pièce d’identité ».

La moitié environ des conducteurs sur le papier ont déclaré qu’ils voulaient recommencer à conduire. Dans les réponses figuraient des commentaires comme « je veux faire une pause quelque part en pleine nature » ou « je veux louer une voiture pour partir en vacances et voyager ».

(Photo de titre : Pixta)