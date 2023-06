Mort par surmenage : plus d’un tiers des enseignants de collège franchissent la ligne rouge du « karôshi »

Japan Data

Une enquête montre qu’au Japon, 14,2 % des instituteurs du primaire et 36,6 % des enseignants au collège effectuent plus de 80 heures supplémentaires par mois, un seuil critique pour le risque de mort par surmenage.

La législation japonaise fixe à 4 % le taux de majoration des heures supplémentaires perçues et ce quel que soit le nombre d’heures assurées. Mais les enseignants, en plus de donner cours, consacrent beaucoup de leur temps à animer des activités de club (bukatsu) à s’entretenir avec les parents d’élèves ou à organiser des activités extra-scolaires.

Une enquête préparatoire portant sur les conditions de travail des enseignants menée en 2022 montrait qu’en semaine au primaire, les instituteurs travaillaient en moyenne 10 heures 45 minutes par jour pour 11 heures 1 minute dans le secondaire. Aucune enquête n’avait été menée par le ministère de l’Éducation depuis 2016. En six ans, les moyennes ont baissé chacune d’environ 30 minutes, mais le temps de travail des enseignants reste nettement supérieur aux 7 heures 45 minutes préconisées.

Le ministère a plafonné les heures supplémentaires à 45 par mois et 360 heures par an. Mais dans les faits, 64,5 % des instituteurs du primaire et 77,1 % des enseignants en collège dépassent ce volume horaire. Plus grave, c’est même 14,2 % des instituteurs et 36,6 % des enseignants du secondaire qui se retrouvent à assurer plus de 80 heures supplémentaires par mois, soit un dépassement du seuil critique, car au-delà de cette « ligne du karôshi », le risque de mort par surmenage est imminent. Pour y remédier, le ministère a lancé une réforme des conditions de travail en augmentant notamment le nombre d’enseignants et d’assistants éducatifs, en aménageant les activités de clubs scolaires et en intégrant les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE). D’autres améliorations restent toutefois nécessaires.

Enquête nationale menée dans 1 200 écoles primaires publiques et 1 200 collèges. Réponses valides pour 17 762 enseignants et directeurs de 1 191 écoles primaires et 17 477 enseignants et directeurs de 1 186 collèges.

