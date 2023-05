La « fin symbolique » de la crise du Covid au Japon : bilan et changements depuis le 8 mai

Japan Data

Le 8 mai 2023, après trois ans et quatre mois depuis le début de la crise sanitaire et huit vagues épidémiques, les autorités japonaises ont abaissé le niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière. Qu’est ce que cela signifie concrètement ? Établissons également le bilan chiffré sur l’Archipel.

Le 8 mai 2023 au Japon, le niveau de classification du Covid-19 est passé de la catégorie II, la deuxième plus élevée, à la catégorie V, correspondant à la grippe saisonnière.

En trois ans et quatre mois de combat contre la pandémie, depuis le premier cas recensé dans le pays en janvier 2020, les habitants ont vu passer huit vagues épidémiques et le gouvernement nippon a déclaré quatres états d’urgence sanitaire à Tokyo et dans les grandes villes.

Si le confinement n’a jamais été obligatoire, tous se sont pliés aux directives, et le masque sanitaire a été porté tout au long de la crise. Il continue d’ailleurs de l’être en majorité encore maintenant, alors même que les autorités laissent chacun libre de son choix depuis la mi-mars.

Bilan du Covid-19 au 8 mai 2023 au Japon

Nombre total de personnes infectées 33 802 739 Nombre total de décès 74 669 Nombre total de vaccinations (doses) 383 726 262

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

Par conséquent, depuis le 8 mai, les coûts des tests de dépistage et des traitements sont à la charge de chacun, et les restrictions sur les activités pour les personnes infectées ont été levées.

Le gouvernement demande malgré tout aux personnes atteintes de la maladie de s’auto-confiner pendant cinq jours après l’infection et de porter un masque durant dix jours au moins. Le masque reste d’ailleurs recommandé dans les établissements médicaux et les maisons de retraite.

Même si des cas de Covid-19 continuent d’être recensés tous les jours dans le pays, la diffusion quotidienne par les médias du nombre de contaminations a été en majorité stoppée. Le ministère de la Santé a également arrêté sa publication journalière du bilan des infections, pour la remplacer par une annonce hebdomadaire en se basant sur quelque 5 000 structures médicales réparties dans le pays.

Les changements concrets

Avant Depuis le 8 mai Coûts médicaux Le patient payait uniquement la première consultation médicale Toutes les consultations sont payantes, et les tests de dépistage également Vaccination anti-Covid Gratuite Toujours gratuite mais jusqu’au 31 mars 2024 Auto-confinement Sept jours pour les personnes infectées Aucune directive, mais seulement une recommandation de se confiner pendant six jours après l’infection Cinq jours pour les cas contacts Masque Fortement recommandé Décision libre (depuis mi-mars) Diffusion des données sur les infections Annonces quotidiennes Un bilan une fois par semaine

(Photo de titre © Pixta)