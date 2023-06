La plupart des Japonais veulent changer de travail à cause des heures supplémentaires

Japan Data

Selon une enquêtre récente, les heures supplémentaires constituent un facteur déterminant pour bien des travailleurs japonais qui souhaitent changer d’emploi en cours de carrière.

« En Tenshoku », un site internet de soutien à la réorientation professionnelle géré par « En Japon », a récemment demandé à ses utilisateurs si les heures supplémentaires et leur durée moyenne intervenaient dans leur choix d’une entreprise lorsqu’ils cherchaient un nouvel emploi. 84 % des personnes interrogées ont répondu que ce facteur affectait « grandement » ou « légèrement » leur décision.

En termes de tranches d’âge, les heures supplémentaires avaient un impact significatif sur le choix de la majorité des personnes âgées de 20 à 40 ans, ce qui est révélateur de la propension des jeunes à accorder davantage d’importance à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Dans un commentaire, une des personnes intérrogées a dit : « Je travaillais dans une entreprise où les heures supplémentaires étaient de rigueur, mais je devais tamponner ma carte de pointage de façon à ne pas dépasser le taux d’heures supplémentaires présumé... Je veux trouver une entreprise qui paie des salaires équitables, même si je fais des heures supplémentaires. »

À partir du mois d’avril 2023, le montant de l’indemnisation des heures supplémentaires que les petites et moyennes entreprises doivent payer aux employés qui travaillent plus de 60 heures par mois a été porté de 25 % à 50 %. Lorsqu’on leur a demandé si elles étaient au courant de ce fait, moins de 40 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles l’étaient, et 61 % qu’elles l’ignoraient.

La majorité des gens avaient une réaction positive à l’augmentation de l’indemnisation, comme en témoigne le taux de 80 % atteint par les réponses disant que les personnes étaient « d’accord » et « largement d’accord ». Mais quelques-unes ont également exprimé des préoccupations, en observant par exemple que « cela va encourager la normalisation des heures supplémentaires, dans le sens où si des gens veulent gagner davantage, ils vont devoir s’accommoder des heures supplémentaires » et que « certains vont délibérément freiner leur efficacité au travail de façon à pouvoir se faire payer des heures supplémentaires ».

L’enquête, qui ciblait les utilisateurs du site internet En Tenshoku, a été menée entre la fin du mois de février et la fin du mois de mars 2023. Elle a recueilli 12 940 réponses valides.

(Photo de titre : Pixta)