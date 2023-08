La dette publique du Japon a atteint un nouveau record

Japan Data

La population du Japon est en baisse alors que la dette publique continue d’augmenter…

À la date du 31 mars 2023, la dette publique du Japon, c’est-à-dire la somme des bons du Trésor, des emprunts d’État et de l’enveloppe budgétaire des projets de loi de finance, a battu un nouveau record pour atteindre les 1 270 000 milliards de yens (8 140 milliards d’euros). Depuis mars 2022, elle a ainsi augmenté de 29 200 milliards de yens (187,2 milliards d’euros), principalement en raison des mesures de relance budgétaire mises en œuvre pour répondre à la pandémie de Covid-19 et à la hausse des prix due à l’inflation. C’est la septième année consécutive que la dette est à son plus haut.

Comme la population du Japon est estimée à environ 122 millions de personnes (au 1er novembre 2022), la dette par habitant (nouveau-nés et centenaires compris) s’élève désormais à plus de 10,4 millions de yens (66 000 euros), dépassant pour la deuxième année consécutive les 10 millions de yens.

Cette aggravation de la dette publique est principalement due à l’émission d’obligations d’État, une hausse de 31 700 milliards de yens par an (203,2 milliards d’euros), dont le montant brut s’élève à 1 136 000 milliards de yens (7 281 milliards d’euros). Le solde des bons du Trésor qui doivent être rémunérés par impôt a également augmenté pour atteindre les 1 028 milliards de yens (6,6 milliards d’euros).

(Photo de titre : Pixta)