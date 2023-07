Classement mondial des dépenses militaires : où en est le Japon ?

Japan Data

En 2022, les dépenses militaires mondiales ont atteint les 2 200 milliards de dollars. Avec 46 milliards de dollars (6 000 milliards de yens), les dépenses du Japon représentent 2,1 % de ce montant, ce qui place l’Archipel au dixième rang.

L’Institut international de recherche pour la paix de Stockholm a récemment rendu public les résultats d’une enquête sur les dépenses militaires mondiales de 2022. Avec un budget militaire de 46 milliards de dollars (6 000 milliards de yens), le Japon se classe dixième, soit une place de moins qu’en 2021.

En 2022, les dépenses mondiales ont augmenté de 3,7 % pour atteindre une somme estimée à 2 200 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la collecte régulière des données en 1988.

Les États-Unis arrivent en tête avec 877 milliards de dollars, suivis par la Chine avec 292 milliards de dollars et la Russie et ses 86,4 milliards de dollars. L’Inde se place en quatrième position suivie de l’Arabie saoudite, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, la France, la Corée du Sud et du Japon. Par rapport à 2021, la Russie, l’Arabie saoudite et la Corée du Sud ont remonté dans le classement. Avec l’invasion russe, les dépenses militaires de l’Ukraine ont été multipliées par 6,4 en glissement annuel pour atteindre les 44 milliards de dollars, ce qui met ce pays à la onzième place du classement mondial (alors qu’il était trente-sixième en 2021).

Le montant global des dépenses des 15 premiers pays s’élève à 1 800 milliards de dollars, soit 82 % du total.

Les 10 premiers budgets militaires

Rang Montant (milliards de dollars) % du PIB 1 (1) États-Unis (877) 3,45 % 2 (2) Chine (292 ; estimation) 1,60 % 3 (5) Russie (86,4 ; estimation) 4,06 % 4 (3) Inde (81,4) 2,43 % 5 (8) Arabie Saoudite (75 ; estimation) 7,42 % 6 (4) Royaume-Uni (68,5) 2,23 % 7 (7) Allemagne (55.8) 1,39 % 8 (6) France (53.6) 1,94 % 9 (10) Corée du Sud (46.4) 2,72 % 10 (9) Japon (46.0) 1,08 %

Note : Le classement de 2021 est indiqué entre parenthèses. Source : graphique créé par Nippon.com sur la base de données de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

Les dépenses militaires du Japon représentent de 1,08 % de son PIB en 2022 sachant qu’en moyenne mondiale, le budget militaire correspond à 2,2 % du PIB et que les pays les plus dépensiers sont les États-Unis (3,5 %), la Chine (environ 1,6 %) et la Russie (environ 4,1 %).

En 1988, le Japon a dépensé 3 700 milliards de yens. En 1990, il passe la barre des 4 000 milliards de yens et les dépenses continuent d’augmenter tout au long des années 1990. À partir de 2000, le budget militaire se stabilise pour rester aux alentours des 5 000 milliards de yens pendant quelques années. En 2022, on dépasse pour la première fois les 6 000 milliards de yens. Le Premier ministre Kishida Fumio a par ailleurs fait part de son intention de porter le budget de la défense du Japon à 9 000 milliards de yens en 2027.

(Photo de titre : les forces terrestres d’autodéfense japonaises menant des exercices de lute anti-incendie dans la zone de manoeuvre Fuji Est, préfecture de Shizuoka, en août 2019. Jiji Press)