Hausse de salaire : les grandes entreprises japonaises ont augmenté le montant

Les grandes entreprises japonaises ont augmenté les salaires de 3,91 % en moyenne en 2023, ce qui représente la plus forte hausse depuis des décennies.

Une enquête publiée par la Fédération des entreprises japonaises (Keidanren) montre que les négociations entre patronat et syndicats qui se sont déroulées dans les grandes entreprises au printemps 2023 ont débouché sur une augmentation moyenne des salaires en glissement annuel (salaires de base compris) de 3,91 %, soit une hausse brute de 13 110 yens par mois (83 euros). Cette augmentation est bien supérieure au 2,27 % de 2022 qui représentait déjà une hausse de 7 430 yens mensuel (47 euros). La réévaluation de 2023 marque la deuxième hausse consécutive et c’est la première fois que l’augmentation dépasse les 3,5 % (depuis la hausse de 3,83 % en 1993).

Le Keidanren a lancé cette enquête auprès de 241 grandes entreprises de 21 secteurs d’activité. Les résultats de l’étude sont basés sur les chiffres donnés par les 92 sociétés membres du Keidanren ayant répondu à l’enquête.

Douze des quinze secteurs d’activité des entreprises ayant participé à l’étude ont enregistré un taux de croissance salariale supérieur à 3 %. Le taux de croissance le plus élevé est de 6,06 % dans le secteur de la construction navale, suivi de la métallurgie (+ 5,01 % ) et de l’industrie textile (+ 4,58 % ). La hausse des salaires dans l’industrie sidérurgique est moins forte en 2023 qu’en 2022, mais il semble que la fréquence des négociations entre travailleurs et employeurs qui ont lieu tous les deux ans en soit la cause.

