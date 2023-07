Pourquoi les Japonais boivent-ils trop lors des sorties entre collègues ?

Japan Data

Aller boire un verre entre collègues après le travail est une pratique courante au Japon. Une enquête révèle ce qui motive les abus d’alcool lors de ces sorties et nous apprend que certains se laissent aller à la boisson alors même qu’ils savent qu’ils conduiront un véhicule de fonction le lendemain.

Au Japon, il n’est pas rare de prendre le volant pour se rendre au travail le lendemain d’une soirée très arrosée. C’est ce qui ressort de l’enquête menée pour Tanita, un fabricant d’appareils de santé connectés, qui a sondé des employés utilisant parfois une voiture de fonction.

Si la majorité des personnes interrogées déclare n’avoir jamais pris le volant le lendemain d’une soirée alcoolisée, 39,4 % mentionnent l’avoir déjà fait, dont 2,7 % ont même répondu « souvent », 19,3 % « occasionnellement » et 17,4 % « une ou deux fois ». La moitié des sondés (50,3 %) disaient bien tenir l’alcool.

L’enquête a également cherché à savoir dans quelles situations les employés buvaient trop. Les soirées entre amis sont citées par 45,4 % des sondés, quand 43,7 % indiquent que la prise d’alcool avait eu lieu à l’occasion des fêtes de fin d’année (bônenkai) organisées par l’entreprise.

Sur les 228 personnes ayant dit avoir trop bu pendant une soirée d’entreprise, 52,2 % ont précisé que c’était lors de l’after, 23,2 % ont indiqué avoir voulu profiter de l’occasion pour boire et 18,4 % ont mentionné l’envie de se sentir plus à l’aise.

Toutefois, près de 30 % des réponses relèvent de « harcèlement » et de pression sociale. Citons ceux qui disent boire pour ne pas gâcher l’ambiance (16,7 %), ceux qui mentionnent une pression directe de collègues plus âgés ou de supérieurs hiérarchiques (12,3 %), ceux qui n’ont pas eu accès à des boissons sans alcool (7,5 %) ou ceux qui ont dû boire cul sec (7,0 %).

Si près de la moitié des répondants (48,6 %), ont répondu qu’il était difficile de refuser de l’alcool lorsqu’il était offert par un collègue âgé ou un supérieur, ce pourcentage monte encore dans des secteurs tels que la finance et l’assurance (62,5 %), le commerce de gros et de détail (55,0 %) et l’industrie manufacturière (50,4 %).

L’enquête a été menée en ligne au début du mois d’avril 2023 auprès de 1 000 personnes âgées de 20 à 60 ans conduisant occasionnellement une voiture de fonction.

(Photo de titre : Pixta)