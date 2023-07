Plus de la moitié des parents japonais inquiets à l’idée que leurs enfants utilisent ChatGPT

Japan Data

Une enquête menée au Japon montre que les parents s’inquiètent de l’impact de ChatGPT sur les capacités de réflexion de leurs enfants et sur leur aptitude à identifier des informations erronées.

CyberOwl qui gère Terakoya Plus, un site de référencement d’écoles et de cours du soir, a mené une enquête nationale. Sur son site, 508 parents dont les enfants sont entre la troisième année de l’école primaire et la dernière année du lycée ont indiqué ce qu’ils pensaient du recours à ChatGPT.

Pas un jour ne passe sans que l’on parle de cette intelligence artificielle à la télévision ou dans les journaux. Pourtant, seuls 30,3 % des parents ayant participé à l’enquête déclarent l’avoir eux-mêmes utilisé et expliquent l’avoir fait principalement pour « essayer », pour « lui faire générer des phrases » ou pour « faire une petite recherche ».

Sur les 70 % déclarant n’avoir jamais utilisé ChatGPT, 30,3 % des parents expliquent ne pas en ressentir le besoin et 24,1 % indiquent ne pas savoir l’utiliser. Enfin, 17,2 % répondent ne « jamais en avoir entendu parler ».

On constate que si 39,7 % des parents répondent que leurs enfants connaissent ChatGPT (pour 32,9 % ne le connaissant pas), 27,4 % disent ne pas être sûr. Ceux dont les enfants utilisent ChatGPT expliquent qu’ils le font plutôt par jeu, citons ce parent d’un jeune en deuxième année de lycée qui raconte : « Il lui pose des questions paradoxales auxquelles il est impossible de répondre et ajoute ensuite des commentaires moqueurs. » D’autres disent que leurs enfants cherchent à obtenir de l’aide, un parent explique que son enfant en première année de lycée « a des problèmes pour écrire la rédaction qu’il a eue en devoirs, alors il l’utilise car il a besoin de conseils ».

Finalement, 64,2 % des parents se disent « inquiets » ou « plutôt inquiets » de savoir que leur enfant utilise ChatGPT. Il est très intéressant de noter que seuls 44,1 % de parents ayant utilisé le chatbot sont inquiets quand 72,9 % des non-utilisateurs ont ce même sentiment.

Beaucoup de parents craignent que leurs enfants voient « leurs capacités cognitives baisser » ou qu’ils « ajoutent foi à des informations erronées ».

(Photo de titre : Pixta)