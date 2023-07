Un record de femmes recrutées dans la fonction publique

Japan Data

En 2023, un nouveau record a été battu : 38,7 % de femmes ont été recrutées dans la fonction publique japonaise.

Une enquête sur le recrutement des femmes au poste de fonctionnaire d’État menée par le Bureau des affaires du Cabinet japonais montre que 3 507 des 9 063 membres du personnel embauchés en 2023 étaient des femmes. Il s’agit d’une augmentation de 1,5 point par rapport à 2022. Avec 38,7 % de femmes fonctionnaires, c’est le taux le plus élevé jamais enregistré.

Soulignons que le nombre de femmes embauchées sur des postes de cadre est en hausse (35,9 %), et ici aussi, c’est un nouveau record. Le ratio de femmes occupant un poste à vocation générique est passé à 40,1 % et celui de celles travaillant dans un domaine spécialisé a augmenté pour atteindre les 36,0 %.

Jusqu’en 2014, on enregistrait entre 20 et 25 % de femmes cadres. On peut donc dire que les efforts de l’administration d’Abe Shinzô pour promouvoir la présence de la gente féminine dans la fonction publique ont porté leurs fruits. Le gouvernement avait en effet lancé un train de mesures afin que la fonction publique compte au moins 30 % de femmes (cadres et agents des catégorie B et C) à partir de 2015. Il s’était ensuite donné un nouvel objectif de porter ce taux à 35 % minimum à partir de 2020. La mission est donc réussie.

Les agences où le pourcentage de femmes dépasse les 50 % sont principalement des opérateurs externes recrutant peu. Concernant les ministères embauchant plus de 100 personnes, c’est celui des Affaires étrangères qui affiche le pourcentage le plus élevé de femmes recrutées, avec 53,5 %.

Agences dont le taux de recrutement de femmes est supérieur à 50 % (2023)

Ministère/Agence gouvernementale (Femmes/Total) Ratio de femmes Agence de réglementation des casinos (1/1) 100,0 % Agence de la consommation (9/11) 81,8 % Agence pour la protection des informations personnelles (3/4) 75,0 % Agence nationale d’emploi du personnel (10/16) 62,5 % Agence de la maison impériale (11/19) 57,9 % Agence du commerce équitable (15/26) 57,7 % Ministère des Affaires étrangères (84/157) 53,5 % Bureau du Cabinet (40/76) 52,6 % Agence pour l’enfance et la famille (1/2) 50,0 %

