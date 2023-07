Coupe du monde féminine de football 2023 : l’historique et le classement du Japon

Japan Data

La Coupe du monde féminine de football, organisée conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande, a débuté le 20 juillet. L’équipe japonaise (appelée Nadeshiko Japan), qui avait remporté le Mondial de 2011 en Allemagne et classée aujourd’hui au 11e rang par la FIFA, fait partie des 32 équipes participant à cette neuvième rencontre internationale.

L’équipe du Japon devra tout d’abord affronter l’Espagne (6e), le Costa Rica (36e) et la Zambie (77e) dans le Groupe C, pour pouvoir prendre part au huitièmes de finale. Son premier match, contre la Zambie, aura lieu le 22 juillet à Hamilton en Nouvelle-Zélande.

Le tableau ci-dessous présente les pays hôtes et les équipes gagnantes lors des précédentes Coupes du monde. Lors du Mondial en Allemagne en 2011, le Japon avait réussi à battre l’Allemagne en quarts de finale, la Suède en demi-finale avant de vaincre les États-Unis, pays autrefois vainqueur du Mondial.

Lors de la finale, juste quelques minutes avant la fin des prolongations, la capitaine Sawa Homare place un but miraculeux qui met le match à égalité 2 à 2, menant à une séance de tirs au but, gagnés 3 à 1 par le Japon qui s’acquiert ainsi pour la première fois le titre de Champion du monde. Sawa est nommé meilleure joueuse et meilleure buteuse du tournoi. (Voir également notre article : Comment les Nadeshiko Japan sont arrivées au sommet)

Coupe du monde féminine de football : historique

Pays organisateur Champion 1ère edition (1991) Chine États-Unis 2e édition (1995) Suède Norwége 3e edition (1999) États-Unis États-Unis 4e édition (2003) États-Unis Allemagne 5e édition (2007) Chine Allemagne 6e édition (2011) Allemagne Japon 7e édition (2015) Canada États-Unis 8e édition (2019) France États-Unis

Le 9 juin, la FIFA a annoncé le classement suivant pour les équipes féminines. Le Japon est classé onzième, soit au deuxième rang des équipes d’Asie, après l’Australie, pays organisateur du Mondial classé dixième.

Classement FIFA : le top 11

Palmarès 1 États-Unis Champion (1991, 1999, 2015, 2019) 2 Allemagne Champion (2003, 2007) 3 Suède Finale (2003) 4 Angleterre 3e place (2015) 5 France 4e place (2011) 6 Espagne Huitième de finale (2019) 7 Canada 4e place (2003) 8 Brésil Finale (2007) 9 Pays-Bas Finale (2019) 10 Australie Quart de finale (2007, 2011, 2015) 11 Japon Champion (2011)

(À la date du 9 juin 2023)

Avec le Japon et l’Australie, les autres pays de la Confédération asiatique de football (AFC) participant sont la Chine (14e), la Corée du Sud (17e), le Vietnam (32e) et les Philippines (46e), ces deux dernières équipes y prenant part pour la première fois.

Le classement mondial des Nadeshiko Japan durant ces dernières années est le suivant.

Après avoir gagné la Coupe du monde de 2011 en Allemagne, le Japon s’est classé troisième pendant environ trois ans mais a chuté aux environs de la dixième place ces dernières années. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, elle a perdu 3 à 1 contre la Suède lors des quarts de finale, alors que pour la Coupe d’Asie féminine de football de la AFC qui s’est tenue en 2022 en Inde, l’équipe japonaise a atteint les demi-finales avant de perdre un match à égalité 2 à 2 contre la Chine aux tirs au but (3-4).

(Photo de titre : l’équipe féminine du Japon avant le match amical contre le Nigéria qui s’est tenu le 6 octobre 2022 au Stade Noevir de Kobe, dans la préfecture de Hyôgo. Jiji)