Quels sont les problèmes qui gênent le plus les touristes au Japon ?

Japan Data

Une enquête menée auprès de touristes voyageant au Japon révèle quels sont les principaux problèmes qu’ils rencontrent durant leur séjour.

Good Luck Trip, un site d’informations sur le tourisme géré par la société Arukikata, a interrogé 891 de ses utilisateurs sur les problèmes rencontrés lors de leur séjour sur l’Archipel. À 31,5 %, les voyageurs disent avoir eu du mal à « accéder au Wi-Fi », un sentiment que partageront de nombreux Japonais. Viennent ensuite les problèmes de type linguistique : 20,2 % ont eu des difficultés à « communiquer avec le personnel » et 17,5 % ont été gênés par « le manque de signalétique multilingue ».

Aux sondés qui mentionnaient des problèmes de « communication avec le personnel », il a été demandé comment ils s’étaient débrouillés pour réserver un restaurant, et 36,7 % ont majoritairement répondu « se rendre directement sur place sans réserver ». Ils ont également indiqué « réserver en ligne » ou ont dit préférer « demander à quelqu’un qui parle japonais » de le faire à leur place. Seuls 10,5 % ont indiqué téléphoner en personne au restaurant.

Arukikata souligne : « Pour que le Japon accueille mieux les touristes étrangers, il faut développer les infrastructures et faciliter l’accès au Wi-Fi mais aussi repenser l’accès à l’information notamment par une signalétique multilingue. » L’enquête a été menée en ligne entre le début et la mi-mai 2023, auprès de 106 anglophones, 102 touristes utilisant le coréen, 103 personnes utilisant le chinois simplifié et 580 utilisant le chinois traditionnel.

(Photo de titre : Pixta)