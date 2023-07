Le rhume des foins est un fléau pour un tiers des entreprises japonaises

Japan Data

Une enquête menée sur un panel d’entreprises japonaises montre que pour environ 30 % d’entre elles le rhume des foins a un ou plusieurs impacts sur leur activité, et qu’il s’agit dans la majorité des cas d’une diminution de l’efficacité au travail.

L’allergie aux pollens touche aujourd’hui plus d’un Japonais sur trois, si bien que le rhume des foins est désormais considéré comme un « problème national ». Au printemps et en été, les yeux piquent, les nez coulent, il devient difficile de se concentrer sur son travail tant les sinus sont encombrés. Le gouvernement prend actuellement des mesures pour inciter à l’abattage des cèdres du Japon, dont le pollen est si allergène, et il s’est donné pour objectif de réduire de 20 % le nombre de ces arbres d’ici dix ans, il souhaite aussi mettre au point des agents pouvant bloquer la dispersion du pollen afin que dans trente ans le volume généré soit réduit de moitié.

Au début du mois de juin, la Tokyo Shôkô Research a adressé une enquête aux entreprises pour savoir si le rhume des foins impactait leur activité. Or 3,9 % ont répondu être « beaucoup » impactées et 24,0 % « un peu », soit un total d’environ 30 % d’entreprises se déclarant concernées par ce problème.

On relève différentes sortes d’impact (plusieurs réponses étaient possibles). 91 % disent constater une « diminution de l’efficacité du travail des employés » et 21,1 % parlent d’une hausse de l’absentéisme dû à des consultations médicales.

Les secteurs les plus touchés sont l’hôtellerie (45,0 %), les garagistes (44,0 %), les assurances, le paramédical et les soins à la personne (43,4 %). Les secteurs de la finance (gestion d’actifs et marchés des matières premières) ne sont pas touchés. La branche du service à la clientèle (en présentiel) est particulièrement impactée par le rhume des foins.

(Photo de titre : Pixta)