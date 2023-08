Sondage sur l’IA générative : plus de la moitié des entreprises japonaises considèrent son utilisation

Japan Data

Bien que de nombreuses sociétés japonaises souhaitent utiliser l’intelligence artificielle générative dans le cadre de leurs opérations, la plupart d’entre elles n’ont pas encore de plan détaillé sur la manière de procéder.

Une enquête menée par Teikoku Databank sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative par les entreprises japonaises montre que 9,1 % des sondés s’en servent déjà dans le cadre de leurs opérations et que 52 % sont en train d’y songer. En d’autres termes, près de 60 % des sociétés considèrent son utilisation à l’avenir ou bien l’utilisent déjà.

L’enquête montre par ailleurs que 17,7 % des entreprises n’ont aucune intention d’utiliser cette technologie, et que 5,6 % estiment qu’elle n’est pas adaptée à leur entreprise. De plus, 4,3 % des sociétés ne savent pas comment se servir de l’IA générative.

Les résultats de l’enquête montrent que plus une société est grande, plus la possibilité qu’elle utilise l’IA augmente : 13,1 % des grandes entreprises s’en servent contre 8,5 % des PME et 7,7 % des plus petites. Les grandes sociétés constituent également le plus grand segment de celles qui ne souhaitent pas utiliser l’IA ou qui ne peuvent pas s’en servir dans leur secteur d’activité (11,4 %). Dans de nombreux cas, elles font très attention à l’emploi de cette nouvelle technologie. Un représentant d’un fabricant de machines électriques note par exemple que l’ensemble de son groupe d’entreprises n’était pas autorisé à utiliser l’IA en raison de leurs préoccupations concernant le risque de fuites d’informations.

Parmi les entreprises qui utilisent actuellement l’IA ou qui projettent de s’en servir, 93,1 % ont utilisé ou aimeraient utiliser des applications génératives à usage global telles que ChatGPT pour générer du texte ou du code. Le second usage le plus populaire de l’IA est celui de la création d’images, à 14,3 %, suivi par la génération audio, musique et vidéo (7,4 %).

(Photo de titre : Pixta)