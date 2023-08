Démence : le nombre de personnes disparues atteint un record au Japon

Japan Data

En 2022, la police a reçu 18 709 rapports de disparitions liées à la démence, et le chiffre a augmenté pour la dixième année consécutive.

D’après une enquête de l’Agence nationale de la police, 84 910 disparitions ont été déclarées en 2022, ce qui représente une augmentation de 5 692 par rapport à l’année précédente. Parmi les personnes disparues, 18 709 étaient atteintes de démence. Ce chiffre est 1,95 fois supérieur à celui de 2012, année du premier recensement de ces statistiques, et marque le dixième record consécutif depuis lors.

À peu près toutes les personnes disparues ont été localisées en moins d’une semaine, et 77,5 % d’entre elles ont même été retrouvées le jour même du dépôt du rapport. Il y a toutefois eu 491 décès liés à des accidents ou à une maladie soudaine survenue lors d’une disparition, et le décès de 2,6 % de ces disparus a été confirmé.

Le nombre de personnes âgées ayant disparu a augmenté au cours des dernières années, qu’ils soient ou non atteints de démence. En observant le taux de disparitions pour 100 000 personnes, on constate qu’en 2014, il était de 56,9 pour les septuagénaires et de 73,8 pour les octogénaires. En 2022, ces chiffres ont beaucoup augmenté, passant respectivement à 65,9 et 108,2.

(Photo de titre : Pixta)