Le nombre de ménages japonais avec enfant sous la barre des 10 millions pour la première fois

Le Japon compte désormais moins de 10 millions de ménages avec enfants, alors que la décroissance démographique se poursuit.

En 2022, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a effectué une enquête globale sur les conditions de vie des ménages ayant au moins un enfant de moins de 18 ans à charge. 9,92 millions de familles ont ainsi été recensées. C’est la première fois que ce chiffre passe sous la barre des 10 millions depuis 1986, date à laquelle les données ont commencé d’être collectées. Ces familles représentent 18,3 % de l’ensemble des ménages, et c’est également la première fois que ce pourcentage passe sous la barre des 20 %. Les statistiques témoignent clairement d’un déclin chronique de la natalité.

Les ménages ayant un seul enfant de moins de 18 ans sont les plus nombreux (49,3 %), suivis par les familles de deux enfants (38,0 %) et les ménages avec trois enfants ou plus (12,7 %). Tendanciellement, on remarque une légère diminution du nombre de ménages ayant un seul enfant et une diminution significative du nombre de familles avec deux ou trois enfants.

L’enquête globale sur les conditions de vie a été lancée par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales en 1986 afin de collecter les données de base nécessaires à la planification et à la conduite des politiques de santé et de travail. Cette enquête à grande échelle a lieu tous les trois ans, avec des sondages moins complets réalisés dans les intervalles. Le treizième grand recensement s’est déroulé en 2022.

