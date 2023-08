Qui sont les dirigeants aux plus hautes rémunérations annuelles au Japon ?

Japan Data

Au Japon, c’est le directeur de la Z Holdings qui a perçu le salaire le plus élevé, avec une rémunération individuelle de 4,87 milliards de yens lors de l’année fiscale 2022.

Selon l’institut de recherche Tokyo Shôkô Research qui a analysé 2 342 rapports d’entreprises soumis le 30 juin 2023, un total de 717 cadres de 316 sociétés nippones ont perçu une rémunération annuelle de plus de 100 millions de yens (640 000 euros) sur l’année fiscale se finissant en mars 2023. Il s’agit d’un record, tant en nombre d’entreprises qu’en nombre de dirigeants.

Cette publication fait suite à une ordonnance du Bureau du Cabinet qui, depuis mars 2010, exige que les entreprises déclarent dans leur rapport d’activité, le montant global des rémunérations perçues par les dirigeants gagnant plus de 100 millions de yens, ainsi que le montant par catégorie (salaire de base, actions et dividendes, primes et prestations en cas de changement d’emploi).

La rémunération la plus élevée est de 4,87 milliards de yens (31,1 millions d’euros), elle a été perçue par Shin Jung-ho, le directeur de la Z Holdings. Notons que 4,57 milliards de yens, soit la plus grande partie de ce montant provient de Line, l’application de messagerie la plus populaire au Japon. Yoshida Ken’ichirô, PDG de Sony, occupe la deuxième place, avec 2,10 milliards de yens (13,4 millions d’euros).

Sept dirigeants ont perçu plus d’un milliard de yens (6,4 millions d’euros), soit une personne de moins que l’année précédente.

Dirigeants les mieux payés au Japon (avril 2022 - mars 2023)

Entreprise Dirigeant 2022-2023 (en 2021-2022) Z Holdings Shin Jung-ho 4,87 milliards de yens (4,34 milliards de yens) Sony Yoshida Ken’ichirô 2,10 milliards de yens (1,89 milliard de yens) Takeda Pharmaceutical Christophe Weber 1,72 milliard de yens (1,86 milliard de yens) PHC Holdings John Marotta 1,65 milliard de yens (0,56 milliard de yens) Tokyo Electron Kawai Toshiki 1,42 milliard de yens (1,67 milliard de yens) Toyota James Kuffner 1,33 milliard de yens (0,91 milliard de yens) Z Holdings Idezawa Takeshi 1,24 milliard de yens (0,92 milliard de yens) Toyota Toyoda Akio 1,00 milliard de yens (0,69 milliard de yens) Takeda Pharmaceutical Andrew Plump 0,97 milliard de yens (0,92 milliard de yens) Z Holdings Masuda Jun 0,95 milliard de yens (0,72 milliard de yens)

Hitachi est en tête du classement par entreprise avec plus de 20 cadres ayant perçu plus de 100 millions de yens. Viennent ensuite Itôchû avec 14 personnes et Mitsubishi Heavy Industries avec 10 dirigeants.

Nombre de dirigeants ayant perçu plus de 100 millions de yens (avril 2022 - mars 2023)

Entreprise Nombre de dirigeants (en 2021-2022) Hitachi 20 (18) Itôchû 14 (6) Mitsubishi Heavy Industries 10 (2) Mitsubishi UFJ Financial Group 9 (13) Mitsui & Co. 9 (9) Nomura Holdings 9 (7)

(Photo de titre : Bannière : Toyoda Akio, président du conseil d’administration de Toyota. Reuters)