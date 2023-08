Rejet des eaux traitées de la centrale de Fukushima dans le Pacifique : la chronologie des événements

Japan Data

Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie atomique ayant approuvé le projet, TEPCO a débuté le 24 août les premiers rejets en mer d’eaux traitées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

Dans son rapport remis au Premier ministre japonais Kishida Fumio le 4 juillet 2023, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) concluait que le rejet dans l’océan des eaux traitées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, exploitée par la compagnie d’électricité de Tokyo (TEPCO) était « conforme aux normes de sécurité internationales ». Elle indiquait également que l’impact de ce rejet sur la population et sur l’environnement serait « négligeable ».

L’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi est purifiée grâce à un système dit ALPS permettant de filtrer les liquides pour en éliminer les composants radioactifs. Cependant, comme on ne sait pas se débarrasser du tritium, qui a des propriétés similaires à l’hydrogène, TEPCO stocke les eaux traitées dans des réservoirs sur le site de la centrale. Or ces réservoirs approchaient déjà de leur capacité maximale en avril 2021, et le gouvernement a donc opté pour un rejet en mer. L’idée consiste à diluer le tritium afin que la concentration en nucléides soit quarante fois inférieur à la norme de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), puis à rejeter cette eau dans le Pacifique à environ un kilomètre au large de la centrale nucléaire.

Le 22 août, la date du rejet est actée, le dirigeant japonais annonce que les opérations commenceront deux jours plus tard, soit le 24 août 2023. Pourtant du côté du secteur national de la pêche, mais aussi en Chine, à Hong Kong et dans d’autres pays d’Asie, l’opposition est forte.

Chronologie du traitement des eaux contaminées de Fukushima Daiichi

Vers février 2024 Les réservoirs d’eau traitée devraient atteindre leur capacité maximale. 24 août 2023 Début programmé des rejets. 7 juillet 2023 Le gouvernement sud-coréen rend public les résultats de sa propre étude concernant le rejet en mer des eaux traitées, il le déclare « conforme aux normes de l’AIEA et aux autres normes internationales et confirme que le rejet ne devrait avoir pratiquement aucun impact ». 4 juillet 2023 Le rapport complet de l’AIEA conclut que le rejet est « conforme aux normes de sécurité ». (Voir article lié) 28 juin 2023 TEPCO annonce que la construction des infrastructures qui serviront au rejet est terminée. L’autorité de régulation nucléaire effectue l’inspection préalable à la mise en service. 22 juin 2023 Les coopératives de pêche japonaises adoptent une résolution spéciale priant instamment le gouvernement d’assumer l’entière responsabilité et de parer à tous les problèmes qui pourraient survenir. 23 mai 2023 Une équipe d’experts sud-coréens visite le site. (Voir article lié) Août 2022 TEPCO entame la construction des infrastructures nécessaires au rejet en mer après avoir reçu l’approbation de l’assemblée préfectorale de Fukushima et des autorités des municipalités d’Ôkuma et de Futaba. Juillet 2022 L’Autorité de régulation nucléaire approuve le plan de rejet de TEPCO. Septembre 2021 L’AIEA commence son inspection de sécurité. Août 2021 TEPCO annonce vouloir rejeter l’eau traitée à environ un kilomètre de la côte. Avril 2021 L’administration du Premier ministre Suga Yoshihide se prononce en faveur d’un rejet contrôlé en mer. Février 2020 Dans son rapport, la sous-commission gouvernementale publie un rapport déclarant que le « rejet contrôlé en mer » et le « rejet contrôlé de jets de vapeur » sont des options viables. Mai 2016 Dans son rapport, le groupe d’experts du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie indique qu’ « évacuer les eaux traitées dans la mer est la solution la plus rapide et la moins coûteuse ». Août 2015 Le gouvernement japonais et TEPCO promettent à la Fédération préfectorale des coopératives de pêche de Fukushima qu’« il n’y aura pas de rejet sans l’accord de toutes les parties concernées ». Mars 2013 Début des essais du système de filtration dit ALPS visant à éliminer plusieurs nucléides ainsi que la majorité des éléments radioactifs présents dans l’eau contaminée de Fukushima Daiichi. 11 mars 2011 Le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon et son tsunami déclenchent l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. (Voir article lié)

(Photo de titre : dans la résidence du Premier ministre le 4 juillet 2023, Kishida Fumio reçoit des mains de Rafael Grossi, le directeur général de l’AIEA, le rapport complet concernant les projets de rejet en mer de l’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Reuters)