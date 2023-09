Salaires annuels moyens : augmentation record dans les entreprises nippones cotées en bourse

Japan Data

L’inflation incite les entreprises à augmenter les salaires afin de fidéliser les salariés. En 2022, un quart des entreprises japonaises cotées a augmenté les salaires annuels de plus de 300 000 yens (1 900 euros).

Dans 3 800 entreprises japonaises cotées en bourse durant l’année fiscale 2022 (avril 2022-mars 2023), le salaire annuel moyen a augmenté de 140 000 yens (880 euros), soit 2,2 % par rapport à 2021, pour atteindre les 6,4 millions de yens (40 000 euros). Or au Japon le salaire annuel moyen s’élève à 4,43 millions de yens (28 000 euros), soit une différence de 2 millions de yens.

Le salaire moyen dans les entreprises cotées en bourse et le montant de l’augmentation sont au niveau le plus élevé jamais enregistré au cours des vingt dernières années. Le salaire médian est de 6,1 millions de yens (38 500 euros) ; c’est la première fois qu’il dépasse la barre des 6 millions.

Les salaires moyens de 68,9 % des entreprises cotées en bourse ont augmenté par rapport à 2021, ce qui indique que le mouvement pour une augmentation des salaires est une tendance de fond. Un quart des entreprises cotées (25,3 %) a augmenté les salaires de 300 000 yens ou plus (1 900 euros), et la moitié (52,1 %) les a augmentés de plus de 100 000 yens (630 euros). La hausse des prix et de la pénurie de main-d’œuvre expliquerait la forte hausse des salaires ayant débuté en 2022.

Pour 27,7 % des entreprises (1 059 entreprises) les salaires moyens se situent dans une fourchette allant de 5 à 6 millions de yens. Puis pour 24,5 % des entreprises, entre 6 et 7 millions de yens. Enfin pour 19,4 % des entreprises, le montant est entre 4 et 5 millions de yens. En 20 ans, c’est la première fois qu’on atteint le nombre record de 134 entreprises versant un salaire moyen supérieur à 10 millions de yens (63 000 euros). Ces sociétés relèvent surtout du secteur du commerce, des marchés financiers, des médias et de l’immobilier. Dans environ 90 % des entreprises cotées en bourse, les salaires étaient supérieurs à la moyenne nationale.

