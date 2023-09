Quelles sont les universités japonaises les plus désirées par les futurs étudiants ?

Japan Data

Une enquête menée auprès des lycéens montre que Waseda est l’université où les jeunes de la région de Tokyo et ses environs se verraient bien d’entrer. Et qu’en est-il des autres régions ?

Depuis 2008, Recruit effectue tous les ans une enquête sur l’image de marque des universités. Elle sonde les jeunes en dernière année de lycée afin de saisir les dernières tendances et voir quelle université rassemble le plus de vœux.

En 2023, sur 150 000 questionnaires envoyés, 15 000 réponses valides ont été reçues. Pour la troisième année consécutive, l’Université Waseda est restée première dans les choix des jeunes de Tokyo et ses environs qui s’imaginent étudiants.

Kantô (Tokyo et les préfectures environnantes)

L’Université Waseda arrive en tête pour la troisième année consécutive, suivie par les universités Meiji et Aoyama Gakuin. En sciences humaines, les trois universités rassemblant le plus de vœux sont Meiji, Waseda et Rikkyô. En sciences, l’Université des sciences de Tokyo, Waseda, puis Chiba et Meiji en troisième position ex æquo sont plébiscitées par les lycéens. Aucune université nationale ou publique n’apparaît dans la liste dix premiers établissements ambitionnés, mais l’Université de Chiba est à la onzième place, celle de Tsukuba à la treizième, l’Université municipale de Tokyo se place à la seizième, quand l’Université Yokohama National se classe dix-septième.

Classement Université Attractivité 1 (1) Waseda 9,2 2 (2) Meiji 8,9 3 (3) Aoyama Gakuin 7,3 4 (6) Chûô 6,7 4 (4) Rikkyô 6,7 6 (8) Hôsei 6,1 7 (7) Nihon 5,6 8 (5) Keiô 5,1 9 (11) Tôyô 5,0 10 (12) Université des Sciences de Tokyo 4,6

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de l’enquête Recruit Shingaku Sôken de 2023 sur l’image de marque des universités.

Tôkai (centre du Japon)

Pour la septième année consécutive, les universités Meijô et Nagoya occupent respectivement la première et la deuxième place. Nanzan est troisième au classement général , mais pour la troisième année consécutive, elle garde la première place dans le cœur des lycéens qui ambitionnent de faire sciences humaines. Meijô reprend la première place qu’elle avait déjà remportée en 2021 auprès des lycéens espérant s’inscrire en sciences.

Classement Université Attractivité 1 (1) Meijô 11,7 2 (2) Nagoya 7,8 3 (3) Nanzan 7,7 4 (4) Chûkyô 7,2 5 (14) Aichi 6,2 6 (10) Chûbu 5,3 7 (5) Université municipale de Nagoya> 5,2 8 (6) Shizuoka 4,9 9 (9) Aichi Gakuin 4,7 9 (15) Aichi Shukutoku 4,7 9 (8) Mie 4,7

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de l’enquête Recruit Shingaku Sôken de 2023 sur l’image de marque des universités. (Le surlignage indique les universités nationales/publiques.)

Kansai (Osaka, Kyoto et ses environs)

Imposante, la popularité de l’Université du Kansai ne fait aucun doute. Elle se classe en tête pour la seizième année consécutive, une place qu’elle occupe depuis la première enquête. Les lycéennes, en particulier, plébiscitent cette université à laquelle elles aspirent de manière récurrente depuis seize ans. Pour la quinzième année consécutive, l’Université du Kansai est le premier choix des jeunes souhaitant étudier les sciences humaines. Les aspirants aux cursus scientifiques espèrent, eux, pouvoir entrer à l’Université de la métropole d’Osaka (née de la fusion de l’Université municipale d’Osaka avec l’Université préfectorale d’Osaka en avril 2022).

Classement Université Attractivité 1 (1) Kansai 14,5 2 (3) Université de la métropole d’Osaka 12,6 2 (2) Kindai 12,6 4 (5) Kwansei Gakuin 9,2 5 (4) Dôshisha 8,6 6 (7) Osaka 8,4 6 (6) Kobe 8,4 8 (8) Ritsumeikan 7,8 9 (12) Kônan 5,1 10 (9) Ryûkoku 4,8

Source : tableau créé par Nippon.com sur la base des données de l’enquête Recruit Shingaku Sôken de 2023 sur l’image de marque des universités. (Le surlignage indique les universités nationales/publiques.)

Avec 56,1 %, la région du Kantō enregistre le pourcentage le plus élevé de lycéens aspirant à entrer dans des universités privées plutôt que publiques ou nationales. Dans la région de Tôkai, en revanche, 46,2 % des jeunes se voient mieux dans une université publique ou nationale que privée, ce qui représente toutefois une baisse de 11,1 % par rapport à 2022. Dans la région du Kansai, les universités publiques et nationales étaient mieux classées en 2017 et 2018, mais depuis 5 ans (depuis 2019), les jeunes se voient plutôt réussir dans des établissements privés.

