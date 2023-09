Pour la première fois au Japon, le salaire minimum moyen devrait dépasser les 1 000 yens de l’heure

Japan Data

Au Japon, le salaire horaire minimum moyen devrait finalement dépasser les 1 000 yens grâce à l’augmentation de 41 yens prônée par les autorités.

La sous-commission du Conseil central au salaire minimum (un organe consultatif du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales) a décidé d’augmenter le salaire horaire minimum moyen pondéré de 41 yens pour 2023. Il s’agit de la plus forte augmentation depuis l’adoption de l’actuelle indexation des salaires sur une base horaire, elle dépasse largement l’augmentation de 31 yens votées pour 2022.

Si le salaire minimum est amendé conformément à cette recommandation, ce sera la première fois que la moyenne nationale dépassera les 1 000 yens (6,2 euros), pour atteindre les 1 002 yens.

Dans les grandes lignes, la sous-commission recommande de classer les préfectures en trois catégories en fonction de leur situation économique. Une augmentation du salaire horaire minimum de 41 yens est prônée pour les six préfectures de catégorie A comprenant Tokyo et Osaka. Pour les 28 préfectures de catégorie B (dont Miyagi, Kyoto et Hyôgo), l’augmentation conseillée est de 40 yens, tandis que dans les 13 préfectures de catégorie C (dont Aomori et Okinawa) l’augmentation pourrait être de 39 yens. Sur cette base, le montant réel de l’augmentation sera décidé par le conseil de chaque préfecture et les nouveaux salaires minimums entreront en vigueur vers le mois d’octobre 2023.

En mars 2023, lors de la conférence réunissant des représentants du gouvernement ainsi que des délégués syndicaux et patronaux qui a eu lieu dans la résidence officielle du Premier ministre, Kishida Fumio a déclaré : « Pour faire advenir un nouveau capitalisme, l’augmentation des salaires est cruciale. J’attends donc beaucoup des négociations à venir et souhaite que le salaire minimum passe à 1 000 yens de l’heure. »

La politique économique et fiscale indique également combien il est nécessaire que des négociations aboutissent à une augmentation du salaire minimum à hauteur de 1 000 yens. La récente recommandation de la sous-commission concorde avec les orientations de la politique gouvernementale. Pourtant, certains n’ont pas manqué de souligner que les petites et moyennes entreprises pourraient avoir du mal à compenser l’augmentation des coûts de main-d’œuvre par une simple hausse des prix et cette revalorisation du salaire minimum pourrait être trop lourde à porter.

Au Japon, le salaire minimum ne dépasse les 1 000 yens de l’heure que dans huit préfectures (Tokyo avec 1 113 yens, Kanagawa avec 1 112 yens, Saitama avec 1 028 yens, Chiba avec 1 025 yens, Aichi avec 1 027 yens, Kyoto avec 1 008 yens, Osaka avec 1 064 yens et Hyôgo avec 1 000 yens). Il est supérieur à 950 yens dans certaines préfectures voisines. Mais dans 17 préfectures — principalement situées dans les régions du Tôhoku (nord-est), Kyûshû et Shikoku (sud-ouest) — le salaire minimum reste inférieur à 900 yens.

