Accidents mortels de la route au premier semestre 2023 : une première hausse en dix ans

La police a annoncé qu’au premier semestre 2023, un total de 1 182 personnes avaient trouvé la mort dans des accidents de la route au Japon, ce qui représente 24 décès de plus qu’en 2022 sur la même période. C’est la première fois en dix ans que les chiffres repartent à la hausse. Et par ailleurs depuis juillet 2023, la trottinette électrique peut s’utiliser sans permis, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’augmentation du nombre d’accidents.

Selon l’Agence nationale de la police, au premier semestre 2023 au Japon, un total de 1 182 personnes ont été tuées sur la route, et parmi les victimes, 54,7 % (647) sont âgées de 65 ans et plus.

De 2014 à 2022, pendant neuf années consécutives, la mortalité routière au premier semestre avait connu une baisse continue. Mais en 2023, après l’assouplissement des restrictions consécutives à la pandémie de Covid-19, avec le retour à la normal et la reprise des déplacements, le nombre de morts est malheureusement reparti à la hausse.

Les accidents sur piétons sont les plus fréquents avec 417 victimes (35,3 % du total des décès). Viennent ensuite les automobilistes avec 402 décès (34,0 %), puis les deux roues avec 212 morts (17,9 %) enfin les cyclistes avec 143 décès (soit 12,1 % du total). Par rapport au premier semestre 2022, le nombre de cyclistes ayant trouvé la mort diminue, alors que celui des piétons ou des automobilistes augmente. La majeure partie des piétons de 65 ans et plus (45,3 %) ont trouvé la mort alors qu’ils traversaient en dehors d’un passage piéton.

Avec 179 décès, le nombre d’accidents mortels impliquant des conducteurs âgés de 75 ans et plus a augmenté de 10,5 % par rapport à 2022. Sur un ratio de 100 000 titulaires d’un permis de conduire, les accidents mortels ont impliqué 2,7 seniors, soit deux fois plus que les conducteurs de moins de 75 ans (1,1).

L’alcool au volant est responsable de 59 décès, soit quatre victimes de plus qu’en 2022. Un total de 315 enfants ont été tués ou gravement blessés (14 décès de plus qu’en 2022) .

Plus besoin de permis pour les trottinettes électriques

Les trottinettes électriques étaient considérées comme des « cyclomoteurs », mais suite à une modification de la législation le permis n’est plus nécessaire depuis le 1er juillet 2023 (mais les moins de 16 ans n’ont toujours pas le droit d’en conduire). Le libre-service s’est développé en ville, une simple procédure suffit et d’aucuns craignent que l’usage obligatoire du casque ne génère une hausse des accidents et des infractions au code de la route.

L’Agence nationale de la Police rapporte qu’entre septembre 2021 et janvier 2023, (donc avant que la législation ne soit modifiée), 76 accidents ont impliqué des trottinettes électriques. Ont été recensés 1 décès et 78 blessés dont un quart dû à des incidents isolés, quand 40 % impliquaient une voiture, 20 % un cycliste et 10 % une collision avec un piéton. Mais au seul mois de juillet 2023, plus de 400 incidents ont été liés aux trottinettes.



Plus besoin de permis pour les trottinettes électriques, mais le casque est obligatoire. (Pixta)

(Photo de titre : une dépanneuse emportant 1 des 20 véhicules ayant été accidentés le 12 janvier 2023 dans la ville de Kashihara, préfecture de Nara, près de la sortie de l’échangeur Kashihara Takada sur la nationale Keinawa. Jiji)