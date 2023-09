Cannabis : les délits impliquant des jeunes atteint un nouveau sommet au Japon

Japan Data

Au Japon, le nombre de consommateurs de drogues est certes en diminution, mais en 2022 le nombre de délits liés au cannabis impliquant des jeunes âgés de moins de 30 ans a atteint son niveau le plus élevé.

Les statistiques du ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales montrent qu’en 2022, 5 546 personnes ont été arrêtées pour fait de cannabis grâce à une intervention de la police, de l’Agence de lutte contre la drogue du ministère ou des garde-côtes.

Bien qu’inférieur au record atteint en 2021, puisque la baisse totale est de 4,1 % , ce nombre reste assez élevé. Notamment, c’est l’âge des personnes concernées, avec 69,2 % qui ont moins de 30 ans, qui retient l’attention : c’est le taux le plus élevé à ce jour. Les inquiétudes sont donc grandes quant à l’augmentation de la toxicomanie chez les jeunes.

Ces dernières années, le nombre de personnes détenues pour des délits relatifs à la drogue était resté stable. En 2022, 12 621 personnes étaient impliquées, ce qui représente 1 787 personnes de moins qu’en 2021 (- 12,4 %). Les délits impliquant des stimulants ont considérablement diminué au cours des dernières décennies, alors que les infractions liées au cannabis ont augmenté. Cette hausse s’explique, d’une part par le fait que le cannabis peut être cultivé par des particuliers et qu’il est moins cher que les stimulants, et d’autre part par l’influence des réseaux sociaux sur les jeunes, qui peuvent facilement s’échanger des informations pour s’en procurer.

L’Agence nationale de la police a mené une enquête, et l’analyse des données collectées auprès de 911 personnes arrêtées pour un délit lié à la possession de cannabis en octobre et novembre 2021 montre que 52,1 % des concernés avaient moins de 20 ans quand ils ont consommé pour la première fois, quand 33,0 % avaient une vingtaine d’années. En total cumulé c’est donc 85,1 % du panel qui avait moins de 30 ans lors de leur première expérience.

La plupart des personnes interrogées avaient commencé à consommer du cannabis après la proposition d’un tiers. C’est le cas d’environ 80 % des moins de 20 ans et de 70 % des jeunes de 20 ans. Internet a permis à 42,8 % des moins de 20 ans et 34,1 % des jeunes dans la vingtaine de s’approvisionner. Dans presque tous les cas, les réseaux sociaux étaient en cause.

(Photo de titre : cannabis saisi par la police japonaise en mars 1999. Jiji)