Tourisme : le nombre de visiteurs étrangers au Japon est revenu à 80 % du niveau de l’avant-Covid

Japan Data

Avec la saison estivale, les voyageurs étrangers traînant leur valise se remarquent de plus en plus souvent dans les rues des villes. Le nombre de touristes au Japon en juillet a de nouveau atteint les 77,6 % du niveau du même mois en 2019, qui avait alors enregistré un record mensuel. Avec la levée de l’interdiction des voyages en groupes vers le Japon par la Chine le 10 août, une encore plus grande augmentation du nombre de touristes est à prévoir.

Le nombre de visiteurs étrangers au Japon en juillet 2023, estimé par l’Office national du tourisme japonais, soit 2 326 000 personnes, correspond à plus de 16 fois du nombre de touristes pour le même mois de l’année précédente et dépasse les deux millions pour le deuxième mois consécutif après juin. Pendant les vacances d’été, ce sont principalement les visiteurs en provenance de la Corée du Sud, des pays de l’Asie de l’Est et des États-Unis qui viennent au Japon. Sur une base mensuelle, les chiffres sont revenus à 77,6 % des 2 990 000 touristes, le niveau le plus élevé jamais enregistré en juillet 2019, avant la pandémie de Covid-19.

La Corée du Sud, avec 626 800 visiteurs, vient en tête du classement par pays et par région, suivie par Taïwan (422 300), la Chine (313 300), Hong Kong (216 400) et les États-Unis (198 800). Alors que la Corée du Sud et les États-Unis enregistrent une augmentation de plus de 10 % par rapport à juillet 2019, la Chine en est restée à une diminution de 70 % du niveau de cette même année en raison des mesures restrictives concernant les voyages à l’étranger et au Japon.

Le gouvernement chinois a annoncé la levée de ces mesures le 10 août et si les visiteurs chinois, qui représentaient 30 % du nombre de touristes avant la pandémie de Covid, reviennent au Japon, le tourisme récepteur connaîtra probablement un nouvel élan de la seconde moitié de l’année à l’an prochain.

(Photo de titre : la porte Kaminarimon du temple Sensô-ji à Asakusa, Tokyo, le 10 août 2023. Jiji)