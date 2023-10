Le Japon perd encore du terrain dans le classement mondial des articles scientifiques

Japan Data

Le NISTEP (National Institute of Science and Technology Policy) publie dans son rapport de 2023, qu’avec 3 767 articles cités entre 2019 et 2021, le Japon recule d’une place, en devenant le treizième pays pour le nombre moyen d’articles faisant partie des 10 % de publications scientifiques les plus citées, au niveau mondial, en sciences de la vie.

Ce classement est élaboré en tenant compte du niveau de contribution en cas de collaboration internationale. Pour les 1 % d’articles scientifiques les plus fréquemment cités, le Japon se classe douzième avec une moyenne annuelle de 319 publications. Entre 2019 et 2021, on dénombre en moyenne 70 775 articles publiés par an, ce qui place le Japon au cinquième rang mondial.

Avec 54 405 publications, la Chine est première du classement pour les 10 % d’articles les plus importants, suivie par les États-Unis et ses 36 208 publications, quand la Grande-Bretagne est loin derrière avec 8 878 articles. La Chine est également en tête pour les 1 % d’articles les plus influents.

Le classement varie en fonction des domaines scientifiques. Pour les 10 % d’articles les plus cités, le Japon se classe mieux en physique, en médecine clinique et en chimie. Les États-Unis sont en tête pour la médecine clinique, les sciences de la vie fondamentales et la physique, quand la Chine excelle dans les domaines de la science des matériaux, de la chimie et de l’ingénierie.

Le graphique ci-dessous synthétise l’évolution du classement par pays pour les 10 % d’articles les plus cités. Le Japon figurait parmi les cinq premiers au début des années 2000, mais il a ensuite décroché, dépassé par des pays comme la Chine, la France ou la Corée du Sud.

L’examen d’autres indicateurs montre que le Japon se classe au troisième rang mondial, derrière les États-Unis et la Chine, pour ses dépenses en recherche et développement (18 100 milliards de yens) et pour le nombre de chercheurs (705 000 personnes). Le Japon occupe par ailleurs la première place avec 26,0 % des « familles de brevets », c’est-à-dire les demandes de brevets adressées à deux pays ou plus (moyenne pour la période 2015-2017). Pour ces familles de brevets, le Japon est particulièrement performant dans la technologie des machines textiles et papier, de l’optique et des techniques de revêtement.

