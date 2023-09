Coups de chaleur mortels au Japon : les décès à domicile sont les plus fréquents

Japan Data

Le Japon a connu son été le plus chaud depuis 1898, selon l’Agence météorologique japonaise. Avec la canicule, les coups de chaleur continuent de tenir le pays en alerte et des décès sont malheureusement enregistrés, en majorité des personnes âgées.

Au Japon, plus de 10 000 personnes ont dû être transportées d’urgence à l’hôpital pour un coup de chaleur entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août.

Le Japon a grandement souffert de la canicule, et ce n’est peut-être pas encore fini. Les statistiques de l’Agence en charge de la gestion des incendies et des catastrophes naturelles montrent que depuis juillet, les coups de chaleurs ont fait un grand nombre de victimes.

De 2017 à 2022, les coups de chaleur ont causé en moyenne 1 295 morts par an. Sachant qu’avec l’âge, il devient plus difficile de réguler sa température corporelle, plus de 80 % des victimes 65 ans ou plus. Curieusement, les décès dus aux coups de chaleur ont eu lieu le plus souvent à domicile. Environ 90 % des personnes décédées n’utilisaient ou n’avaient pas la climatisation. Rappelons qu’il est important, par temps chaud, d’utiliser correctement son climatiseur, de veiller à s’hydrater régulièrement et de compenser les pertes hydrosodées, avant même de commencer à avoir soif.

Le ministère de l’Environnement et l’Agence météorologique japonaise émettent des alertes canicules pour inciter la population à être vigilante quand les conditions météorologiques génèrent un risque accru de coups de chaleur. En cas d’alerte, pour se protéger il convient d’utiliser la climatisation de jour comme de nuit, d’éviter de sortir, sauf en cas de nécessité, mais aussi de reporter ou de renoncer à toute activité sportive. Il est également important de s’occuper des personnes âgées, des enfants et des personnes handicapées de son entourage.

L’Agence du tourisme du Japon propose une application pour rester informé qui diffuse des informations en continu sur les séismes et les tsunamis mais envoie également des notifications en cas de canicule.

(Photo de titre : © Pixta)