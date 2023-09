Japan Data

Coupe et couleur de cheveux dans les lycées : qu’en pensent les Japonais ?

Lors du championnat de baseball des lycées japonais de 2023, on a constaté que les coupes de cheveux standardisées perdaient du terrain, de plus en plus d’établissements scolaires autorisent désormais les élèves à opter pour la coiffure de leur choix. Une enquête récente menée au Japon montre par ailleurs que les clubs scolaires laissent de plus en plus leurs membres avoir l’apparence qu’ils souhaitent.

