Précieuses perles du Japon : une augmentation des exportations de 130 %

Le Salon international de Hong Kong de mars 2023, organisé pour la première fois depuis 2019, a galvanisé les exportations de perles japonaises.

Au premier semestre 2023, les exportations de perles japonaises, naturelles et de culture, ont représenté 22,3 milliards de yens (140 millions d’euros), soit une augmentation de 129,3 % par rapport à 2022.

Les données du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche montrent que pour le seul mois de juin, les ventes ont augmenté de 193,4 % pour atteindre les 6,8 milliards de yens (43 millions d’euros). Le ministère a déclaré qu’un Salon international avait galvanisé la demande en perles japonaises si aimées dans le monde entier et de si haute qualité. Les exportations vers Hong Kong, l’Italie et la Chine ont connu une augmentation significative en juin 2023.

Les perles japonaises sont très recherchées dans le monde entier. C’est un produit d’exportation majeur pour le secteur de la production maritime. Après l’effondrement ayant suivi la récession économique mondiale de 2008, les exportations avaient repris en 2015 et avaient réussi en cinq ans à atteindre les 30 milliards de yens (190 millions d’euros). Mais en 2020 cependant, elles ont brutalement chuté à 7,6 milliards de yens (48 millions d’euros), en raison des troubles à Hong Kong et de la pandémie de Covid-19. Le développement des transactions en ligne entre commerçants avait permis une reprise des ventes en 2021 et 2022.

Les plus grands importateurs de perles japonaises (pour 2022) sont représentés sur le graphique ci-dessous. Avec 72,7 %, Hong Kong remporte la première place, suivi des États-Unis (9,5 %).

Selon les chiffres du ministère, le Japon a produit 13,2 tonnes de perles de culture en 2022. Les préfectures de Nagasaki, Ehime et Mie sont les trois plus grands producteurs perliers de l’archipel. En 2019, la mort massive des huîtres d’Akoya dans les exploitations perlières a fortement pénalisé la perliculture à Ehime et à Mie.

