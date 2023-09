Été 2023 : les plus fortes chaleurs jamais homologuées au Japon

Japan Data

En 2023, le Japon a connu son été le plus chaud. Selon l’Agence météorologique du Japon, la température moyenne pour la période allant de juin à août est la plus forte jamais homologuée.

Les mesures effectuées dans 15 des stations d’observation réparties dans tout le pays indiquent que deux records sont battus. Tout d’abord, la température estivale moyenne est supérieure de 1,76 °C aux normales saisonnières des trente dernières années (1991-2020). C’est également la plus forte canicule depuis les premiers relevés datant de 1898. Ces chaleurs estivales dépassent de loin l’ancien record de l’été 2010 qui était à 1,08 °C au-dessus des normales saisonnières.

Ce dôme de chaleur est dû aux vents d’ouest qui ont soufflé plus au nord que d’habitude, et qui ont permis à l’air chaud de stationner davantage dans le nord du pays. D’autre part, la température de surface des océans était plus forte que la normale de 1,0 °C, le niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 1982. En août notamment, la température de surface des mers a dépassé pour la première fois les 30 °C dans la Mer du Japon, sur les côtes de la préfecture de Yamagata et de la péninsule de Noto.

Par ailleurs, d’après les relevés des 149 stations d’observation, les températures moyennes de chaque région ont été particulièrement élevées. En comparant les plus fortes chaleurs enregistrées depuis le début des relevés en 1956, on constate que des records ont été battus dans les régions de Hokkaidō, Tôhoku, Hokuriku, Kantô, Tôkai et Chûgoku. Dans la région du Kansai, la température moyenne a égalé les records de 1994 et de 2018. On remarque de même que les températures ont été exceptionnellement fortes à Hokkaidô avec 3,0 °C de plus que la normale ainsi que dans la région du Tôhoku (+2,9 °C).

Écart par rapport aux normales saisonnières par région

Juin–Août Août Hokkaidô 3,0 3,7 Tôhoku 2,9 4,2 Kantô 1,8 2,1 Hokuriku 2,1 3,4 Tôkai 1,3 1,3 Kansai 1,0 1,4 Chûgoku 1,3 1,9 Shikoku 0,5 0,6 Kyûshû Nord 1,0 1,1 Kyûshû Sud 0,3 0,1 Okinawa 0,1 0,0

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base des données de l’Agence météorologique du Japon. Le surlignage en jaune indique les écarts records homologués par rapport à la periode 1991-2020 (10 % des plus fortes canicules).

L’Agence météorologique du Japon prévoit que le front chaud se maintiendra de septembre à novembre et que les fortes chaleurs continueront de sévir sur l’ensemble de l’archipel.

