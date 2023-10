E-commerce : le marché japonais a doublé en dix ans

Japan Data

En dix ans, le marché japonais du e-commerce a doublé de volume.

Une étude récemment publiée par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie indique que le e-commerce entre entreprises et consommateurs (B2C) a produit 22 700 milliards de yens de chiffre d’affaires en 2022 (145 milliards d’euros), soit 9,9 % de plus qu’en 2021. En 2013, il pesait 11 200 milliards de yens (71,5 milliards d’euros), ce qui veut dire qu’en neuf ans, le marché du commerce en ligne a doublé de volume.

Le chiffre d’affaires pour la vente de produits physiques est de 14 000 milliards de yens (5,4 % de plus qu’en 2021). Dans les services, par exemple dans l’offre de voyages ou la vente de billets, le chiffre d’affaires s’élève à 6 100 milliards de yens (en hausse de 32,4 % par rapport à 2021). La vente de produits numériques comme les jeux en ligne ou les publications numériques ont généré 2 600 milliards de yens de chiffres d’affaires (6,1 % de moins qu’en 2021). La forte croissance du e-commerce dans le secteur des services s’explique notamment par la fin des restrictions concernant les activités en extérieur ou les déplacements à l’étranger. La part du e-commerce, c’est-à-dire des achats en ligne des biens et des services, a augmenté de 0,35 point en un an (9,1 % de plus qu’en 2021).

Dans le secteur des produits physiques, le e-commerce progresse dans l’édition, l’audiovisuel et des logiciels de musique. Il représente pour la première fois plus de la moitié (52,2 %) du marché global, avec un chiffre d’affaires qui a atteint les 1 800 milliards de yens en 2022. Le commerce en ligne représente désormais 42,0 % du marché pour l’électroménager, l’équipement audiovisuel, les ordinateurs et les périphériques (2 500 milliards de yens au total). Dans le même temps, 20 % du marché des articles ménagers, du mobilier et de la décoration d’intérieur, ainsi que des vêtements et des accessoires de mode mais aussi 4,2 % du marché des produits alimentaires, des boissons (dont alcoolisées) se jouent désormais en ligne.

Dans le secteur des services, pour son segment principal qu’est l’offre de voyage, le e-commerce a fait 2 400 milliards de yens de chiffre d’affaires (68,0 % de plus qu’en 2021). Le marché du e-commerce en services financiers pèse quant à lui 750 milliards de yens. La restauration, pour les salons de coiffure, la vente de billets et la livraison de repas font chacun entre 500 et 700 milliards de yens de chiffre d’affaires.

Les jeux en ligne (1,3 milliard de yens) sont le secteur le plus porteur du e-commerce de biens numériques, mais ce chiffre d’affaires est en baisse de 18,8 % par rapport à 2021. Avec 620 milliards de yens, l’édition numérique fait 10,2 % de plus qu’en 2021. Le streaming vidéo pèse 430 milliards de yens (15,0 % de plus qu’en 2021) quand le streaming musical fait de son côté 100 milliards de yens de chiffres d’affaires (14,3 % de plus qu’en 2021).

