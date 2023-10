Les centenaires au Japon en 2023 : un nouveau nombre record et une écrasante majorité de femmes

Japan Data

En 1963, le Japon ne comptait que 153 centenaires. Soixante ans plus tard, en 2023, ils sont plus de 92 000, dont 90 % de femmes.

Les chiffres de l’année 2023 sont tombés. Le nombre de centenaires recensés dans les registres d’état civil au Japon a encore augmenté, avec 1 613 personnes de plus que l’année dernière. On en dénombre ainsi 92 139. C’est la 53e année consécutive d’une hausse constante (à la date du 1er septembre 2023).

Le Japon est l’un des premiers pays pour son espérance de vie, et les centenaires sont majoritairement des femmes (88,5 % du total).

La doyenne du Japon, Tatsumi Fusa (Kashiwabara, préfecture d’Osaka) est âgée de 116 ans. Le doyen s’appelle Sonobe Gisaburô (Tateyama, préfecture de Chiba), il a 111 ans.

La loi sur la protection des personnes âgées a été promulguée en 1963. À cette époque, le Japon comptait 153 centenaires, mais ils étaient déjà plus de 1 000 en 1981 et dépassaient les 10 000 en 1998, un chiffre en constante augmentation.

C’est dans la préfecture de Shimane que l’on recense le plus grand nombre de centenaires (155,17 pour 100 000 habitants) et dans la préfecture de Saitama qu’ils sont le moins nombreux (3,5 fois moins qu’à Shimane, avec un ratio de 44,79 pour 100 000 habitants). Leur nombre est proportionnellement plus faible dans les grandes métropoles, notamment dans la région de Tokyo et ses préfectures environnantes.

Ratio de centenaires pour 100 000 habitants

Préfectures où ils sont les plus nombreux Préfectures où ils sont les moins nombreux Shimane 155,17 Saitama 44,79 Kôchi 134,01 Aichi 47,69 Tottori 126,29 Chiba 50,22 Kagoshima 125,66 Osaka 52,89 Kumamoto 125,20 Kanbara 53,03

Source : graphique créé sur la base des données du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales.

(Photo de titre : Pixta)