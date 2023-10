Au Japon, la plupart des « bourses » scolaires doivent être remboursées

Japan Data

Au Japon, les « bourses » scolaires accordées par la JASSO (Japan Student Services Organization) sont essentiellement des prêts que les bénéficiaires doivent rembourser.

Au Japon, les programmes de « bourses » financés par le gouvernement sont gérés par un organisme appelé Japan Student Services Organization (JASSO). En 2023, sur un budget de 1 200 milliards de yens (7,6 milliards d’euros), les bourses représentent 260,1 milliards de yens (1,65 milliard d’euros, 22,6 % du budget total), quand les prêts avec ou sans intérêts et nécessitant un remboursement pèsent 890,7 milliards de yens (5,65 milliards d’euros, environ 80 %).

La SMBC Consumer Finance a effectué une enquête pour comprendre comment les jeunes géraient les questions d’argent. Les sondés devaient indiquer s’ils assumaient eux-mêmes le remboursement de leurs frais scolaires, s’ils bénéficiaient d’une bourse et en ce cas comment ils pensaient en assurer le remboursement. Au final, 69,1 % des étudiants (redoublants et jeunes en formation professionnelle compris) et 61,7 % des lycéens ont répondu assumer les frais scolaires par eux-mêmes. Les jeunes sont donc nombreux à ne pas dépendre financièrement de leurs parents.

Le système de bourses n’existant que depuis 2017, il est fort probable que l’idée voulant que l’aide financière doive forcément être remboursée soit encore fortement ancrée dans les esprits.

Il n’est toutefois pas facile pour les étudiants d’assurer par eux-mêmes le remboursement de leur prêt. Selon les données de la JASSO, un étudiant « boursier » dont le prêt prendrait fin en mars 2022 devrait rembourser en moyenne un total de 2,2 millions de yens, sans intérêts (14 000 euros), ou de 3,4 millions de yens, avec intérêts (22 000 euros). En 2021, 128 000 jeunes peinaient à rembourser leur prêt et avaient déjà trois mois ou plus d’arriérés. Bien que ce chiffre soit en baisse, le problème est loin d’être négligeable.

Un système de bourses sans remboursement a été lancé en 2017 afin de soutenir les jeunes issus de ménages modestes et non imposables. Mais à partir de 2024, cette aide sera étendue aux familles nombreuses de trois enfants ou plus et disposant de revenus moyens. Jusqu’à présent, seuls les ménages ayant un revenu annuel sous la barre des 3,8 millions de yens (24 000 euros) pouvaient y prétendre. Ce plafond va être relevé et les familles nombreuses disposant de moins de 6 millions de yens de revenu annuel (38 000 euros) pourront désormais en être bénéficiaires. On s’attend à ce qu’il y ait 200 000 boursiers supplémentaires.

