Accidents de montagne en été au Japon : un nombre record de sauvetages depuis 1968

Confirmant la tendance de l’année dernière, avec la fin des restrictions dues à la crise sanitaire, le nombre de randonneurs arpentant les montagnes a augmenté en juillet-août de cette année, entraînant une hausse des sauvetages et accidents. Le nombre n’a jamais été aussi haut depuis les premières statistiques de 1968.

Sur tout l’Archipel, l’Agence de la police a recensé 738 accidents de montagne pour la période estivale de juillet-août 2023, ce qui représente 70 cas de plus qu’en 2022 sur la même période. On dénombre 809 personnes secourues (+ 23), mais aussi 61 morts ou disparus (+ 16). Depuis 1968, date des premières statistiques conservées, 2023 restera comme une année record pour le nombre de sauvetages.

La préfecture de Nagano est la plus touchée (101 sauvetages), suivie de Shizuoka (76), Toyama (56), Yamanashi (42) et Gifu (36). Sur les 809 personnes secourues, 181 (22,4 %) avaient la soixantaine, 165 (20,4 %) avaient dans les 70 ans et 152 (18,8 %) la cinquantaine.

Les « chutes », avec 23,5 % des personnes secourues, sont la principale cause des sauvetages. Viennent ensuite le cas des personnes qui se perdent (22,2 %), font un malaise (16,9 %) ou glissent (13,1 %).

Parallèlement, avec 453 sauvetages recensés le nombre d’accidents en mer ou sur un cours d’eau en juillet-août est en diminution (6 cas de moins qu’en 2022). En 2023, on dénombre 568 personnes secourues (- 70). Avec huit décès de plus qu’en 2022, on regrette 236 morts ou disparus, dont 16 d’entre eux avaient moins de 12 ans. Ces cinq dernières années, le nombre de sauvetages en mer ou sur rivière ainsi que le nombre de personnes secourues sont restés stationnaires.

Sur les 568 personnes secourues, 314 (55,3 %) étaient en mer et 203 (35,7 %) sur un cours d’eau. Sur les 236 personnes décédées ou disparues, 106 étaient en mer (7 cas de moins qu’en 2022) et 100 se trouvaient sur un cours d’eau (12 personnes de plus qu’en 2022). On constate que le nombre de cas graves en rivière a augmenté alors qu’une baisse est sensible pour les accidents en mer.

(Photo de titre : Pixta)