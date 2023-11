Le nombre de seniors au Japon diminue pour la première fois depuis 1950

Japan Data

La société japonaise est de plus en plus grisonnante. Certes la proportion de personnes âgées (65 ans et plus) ne cesse de croître, pourtant en 2023, on comptait 10 000 seniors de moins qu’en 2022. Ce groupe démographique commence lui aussi à se restreindre.

Selon les données du ministère de l’Intérieur et des Communications, on comptait au Japon 36,2 millions de personnes âgées de plus de 65 ans en date du 15 septembre 2023. Avec 10 000 seniors de moins qu’en 2022, c’est la première fois depuis 1950, année des premières statistiques, qu’une baisse est enregistrée. Dans l’ensemble pourtant, le ratio des seniors augmente de 0,1 point et s’élève à 29,1 %, ce qui en fait le taux le plus fort jamais recensé.

Les statistiques recensent 20,5 millions de femmes âgées (32,1 % de la population totale) et 15,7 millions d’hommes de plus de 65 ans (26,0 %). Dans la catégorie senior, les Japonaises âgées sont plus nombreuses que les hommes, l’écart est de 4,8 millions en leur faveur.

La tranche d’âge des plus de 70 ans représente 23,2 % de la population japonaise (28,9 millions de personnes). Avec une hausse de 0,2 point, on recense 200 000 personnes de plus qu’en 2022. Une femme sur quatre et un homme sur cinq sont âgés de plus de 70 ans.

Pour la première fois, avec une hausse de 720 000 personnes, le Japon compte plus de 20 millions de seniors de plus de 75 ans (20,1 millions). En 2022, cette tranche d’âge ne représentait que 16,1 % de la population japonaise (en 2023, 0,6 point de plus qu’en 2022). Mais l’année dernière, l’importante cohorte des baby-boomers japonais (nés entre 1947 et 1949) ayant commencé de fêter ses 75 ans, leur proportion augmente de manière significative .

Selon les données des Nations unies, avec 29,1 % de seniors de plus de 65 ans, le Japon se classe loin devant l’Italie qui occupe la deuxième place avec 24,5 %.

Pays où la proportion de personnes âgées est la plus forte

Pays Population totale (millions) Personnes âgées de 65 ans et plus (millions (%)) Japon 124,4 36,2 (29,1 %) Italie 58,9 14,4 (24,5 %) Finlande 5,6 1,3 (23,6 %) Martinique 0,4 0,1 (23,5 %) Puerto Rico 3,.3 0,8 (23,4 %) Portugal 10,3 2,4 (23,3 %) Grèce 10,3 2,4 (23,1 %) Croatie 4,0 0,9 (22,7 %) Allemagne 83,3 19,0 (22,7 %) Bulgarie 6,7 1,5 (22,3 %)

Source : graphique créé par Nippon.com sur la base de données des statistiques du ministère de l’Intérieur et des Communications. Les chiffres pour le Japon sont basés sur les estimations de la population au 15 septembre 2023. Les chiffres pour les autres pays reposent sur des projections réalisées à partir des données de l’ONU du 1er juillet 2023. (Projection de la population mondiale en 2023)

(Photo de titre : Pixta)