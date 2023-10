Un tiers des Japonais âgés de 70 à 74 ans toujours sur le marché du travail

Japan Data

En 2022, 33,5 % des Japonais âgés de 70 à 74 ans ont continué de travailler.

Les chiffres du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications montrent qu’en 2022, 9,1 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus ont continué de travailler. C’est plus qu’en 2021 et c’est la dix-neuvième année consécutive que ce chiffre est en hausse constante. Un actif sur sept a 65 ans et plus, les personnes âgées représentent 13,6 % des actifs.

Le taux d’emploi des 65 ans et plus est de 25,2 % (0,1 point de plus qu’en 2021), de 50,8 % pour les 65-69 ans et de 33,5 % pour les 70-74 ans, deux chiffres records. D’autant que 11,0 % des 75 ans et plus continuent de travailler.

Si on exclut les travailleurs indépendants et les cadres d’entreprise, 5,3 millions de seniors actifs sont des « salariés », dont 76,4 % d’intérimaires. Plus de la moitié des personnes âgées sont à temps partiel, quand, 23,6 % des seniors actifs sont des salariés réguliers.

La société japonaise continuant de grisonner, le modèle classique est de moins en moins pertinent puisque le nombre d’actifs en âge de travailler diminue alors que le nombre de personnes âgées à soutenir augmente. La loi révisée sur la stabilisation de l’emploi des seniors est entrée en vigueur en avril 2021. Le gouvernement appelle les entreprises à relever l’âge de la retraite à 70 ans. Leur tâche est de réussir à développer un système d’emploi continu, permettant notamment la réembauche. L’heure a sonné : il va falloir se préparer à devoir travailler au-delà de 70 ans.

(Photo de titre : Pixta)