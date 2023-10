Au Japon en 2023, l’épidémie de grippe sera précoce

Japan Data

Au Japon pendant la pandémie de Covid-19, le nombre de cas de grippe était tombé au plus bas, mais l’immunité collective ayant faibli, le début de l’épidémie de 2023-24 semble exceptionnellement précoce.

Au Japon, une épidémie de grippe classique commence doucement vers novembre, atteignant ensuite un pic en décembre et janvier, au plus froid de l’hiver, avant de se résorber. Mais, celle ayant débuté à la fin de l’année 2022 a duré jusqu’à l’été 2023… Et, alors que la précédente épidémie n’est toujours pas terminée, une nouvelle est sur le point de se déclarer. Le graphique ci-dessous, montre combien la situation est inhabituelle : on voit déjà monter, deux à trois mois plus tôt que la normale, le nombre de cas de grippe de l’hiver 2023.

Le 22 septembre 2023, le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié les chiffres de cas de grippe pour la semaine du 11 au 17 septembre. Ces données sont la synthèse des rapports de 5 000 centres de soin homologués dans tout le Japon. Or, ils avaient déjà dénombré 34 665 cas. Avec une moyenne de 7,03 cas par site, cela représentait 1,57 fois plus de malades que la semaine précédente. Les préfectures d’Okinawa et du grand Tokyo sont particulièrement touchées. Le 21 septembre, la capitale a émis une alerte pour épidémie de grippe, c’est l’annonce la plus précoce depuis 1999, date des premières statistiques. Dès le lendemain, Koike Yuriko la gouverneure de la préfecture, appelait les habitants à la vigilance en déclarant : « Il y a de fortes chances qu’une épidémie majeure se déclare dans les quatre semaines à venir. »

Fait rarissime, en 2020-21 et 2021-22 l’épidémie de grippe a été quasi nulle. En effet, les mesures mises en place pour contenir la pandémie de Covid-19 (utilisation massive de masques, lavage et désinfection systématique des mains) se sont également avérées efficaces contre la propagation de la grippe.

Mais il semblerait que cette trêve ait également entraîné une diminution de l’immunité collective contre la grippe. Or, depuis que le Covid-19 a été rétrogradé en catégorie 5, le port du masque est laissé au libre choix de chacun et les voyages ont repris. Ainsi toutes les conditions sont réunies pour que se déclare une épidémie de grippe majeure.

Le gouvernement a recommandé aux seniors, aux personnes fragiles ainsi qu’aux femmes enceintes de se faire vacciner. Il pourrait également se révéler utile de se préparer en achetant déjà des analgésiques et des antipyrétiques (médicaments contre la fièvre) et de vérifier où se trouve le centre de soin pouvant traiter des patients souffrant de fortes fièvres le plus proche de son domicile.

(Photo de titre : Pixta)