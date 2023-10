Le classement mondial 2024 des universités : où se placent les établissements japonais ?

Japan Data

Le magazine britannique Times Higher Education publie chaque année son classement mondial des universités. Dans le cas du Japon, les établissements les mieux placés sont tous d’anciennes universités impériales et les meilleures universités privées sont les universités Juntendô et Keiô qui se classent dans la tranche des 601e-800e places.

La revue britannique Times Higher Education (THE), le magazine qui fait autorité en la matière concernant les études supérieures. a publié comme tous les ans son classement mondial des universités.

Dans l’édition 2024, l’établissement japonais le mieux classé est l’université de Tokyo qui se place en 29e position, suivie par l’université de Kyoto qui prend la 55e place (68e de l’édition 2023). Les autres universités figurant dans le top 200 sont l’université du Tôhoku (130e), l’université d’Osaka (175e) et l’Institut de technologie de Tokyo (191e) et toutes se retrouvent à de bien meilleures places qu’en 2023. C’est notamment l’ajout aux critères d’évaluation de la rubrique « brevet » (contribution au transfert de connaissances vers l’industrie) qui a permis au Japon de progresser au classement.

L’université d’Oxford (Royaume-Uni) se classe première pour la huitième année consécutive. Les universités britanniques et américaines dominent le top 10, l’université de Stanford (États-Unis) prend la deuxième place et le Massachusetts Institute of Technology (États-Unis) se classe troisième. Les universités asiatiques les mieux cotées sont chinoises avec l’université Tsinghua à la 12e place, suivie de l’université de Pékin à la 14e place.

Pour ses universités publiques le Japon se place comme suit dans le classement: l’université de Nagoya est dans la tranche des 201e-250e places, suivie de l’université de Kyûshû (301e-350e), l’université de Hokkaidô (351e-400e), l’université de Tsukuba (351e-400e) et de l’université médicale et dentaire de Tokyo (401e-500e). Pour les universités privées, l’université Juntendô et l’université Keiô se positionnent dans la tranche des 601e-800e places, et l’université médicale et dentaire de Tokyo et l’université Waseda se classent dans la tranche des 801e-1 000e. (Seuls les 200 premiers établissements font l’objet d’un classement nominatif. À partir de la 201e place, les universités sont regroupées par bloc de 50, puis par blocs de 100 après la 400e place, puis par groupe de 200 à partir de la 601e place.)

Classement mondial des universités 2024 du Times Higher Education (THE)

Place (Place en 2023) Nom de l’université (pays) 1 (1) Université d’Oxford (Royaume-Uni) 2 (4) Université de Stanford (États-Unis) 3 (5) Institut de technologie du Massachusetts (EA) 4 (2) Université de Harvard (États-Unis) 5 (3) Université de Cambridge (Royaume-Uni) 6 (7) Université de Princeton (États-Unis) 7 (6) Institut de technologie de Californie (États-Unis) 8 (10) Imperial College London (Royaume-Uni) 9 (8) Université de Californie, Berkeley (États-Unis) 10 (9) Université de Yale (États-Unis) 12 (16) Université de Tsinghua (Chine) 14 (17) Université de Pékin (Chine) 19 (19) Université de Singapour (Singapour) 29 (39) Université de Tokyo (Japon) 32 (36) Université technologique de Nanyang (Singapour) 55 (68) Université de Kyoto (Japon)

Source : Classement mondial des universités du Times Higher Education (THE)

La revue THE évalue et classe 1 904 universités de 108 pays et régions du monde entier. Le classement est basé sur 18 critères relevant de cinq domaines : enseignement, milieu de la recherche, qualité des publications scientifiques, industrie et ouverture à l’international.

(Photo de titre : l’Université de Tokyo. Pixta)