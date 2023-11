Accoucher au Japon : combien cela coûte-t-il ?

Japan Data

Les frais liés aux naissances ont bondi au cours des dix dernières années, mais le montant est parfois bien différent en fonction des régions. Combien cela coûte-t-il d’accoucher au Japon ?

Une enquête du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales révèle que le coût moyen de l’accouchement pour l’exercice 2022 était de 482 294 yens (3 000 euros), dans le cadre des accouchements normaux. Il s’agit d’une augmentation de 8 979 yens par rapport à l’année précédente, avec une hausse totale de 65 000 yens (400 euros) au cours des dix dernières années.

L’enquête a été menée en juillet et août 2023 auprès de 1 742 établissements médicaux et maisons de naissance.

Au Japon, l’accouchement ordinaire n’est pas pris en charge par l’assurance médicale publique, et les établissements sont libres de fixer leurs propres tarifs. En moyenne, le coût de l’accouchement s’élevait à 463 450 yens dans un hôpital public et à 506 264 yens dans le privé, sans compter les suppléments tels que le prix d’une chambre séparée ou d’un repas spécial pour célébrer la naissance. Le coût moyen dans les cliniques (y compris dans les maisons de naissance) était quant à lui de 478 509 yens. La moyenne générale pour toutes les institutions était de 482 294 yens.

En avril 2023, le gouvernement a augmenté l’allocation forfaitaire pour la naissance, la faisant passer de 420 000 yens à 500 000 yens.

Les frais d’accouchement ont augmenté dans 44,5 % des établissements entre avril 2022 et avril 2023, donc 26,3 % ont prévu de hausser encore davantage les frais et 27,6 % qui ont indiqué que cette question était en cours d’examen. La principale raison donnée (citée à plus de 80 %) est la flambée des coûts des services publics et des produits de consommation. L’envolée des prix du matériel médical et l’augmentation des salaires du personnel médical en raison de la pénurie de main-d'œuvre sont également des facteurs majeurs.

Sur les 47 préfectures japonaises, le prix le plus élevé pour un accouchement était de 605 261 yens (3 800 euros) à Tokyo, tandis que Kumamoto avait eu le coût le plus bas, 361 184 yens (2 200 euros), ce qui représente une différence de plus de 240 000 yens. Pour les hôpitaux publics, Tokyo est à nouveau plus cher en moyenne (562 390 yens), tandis que la préfecture de Tottori est la moins coûteuse (359 287 yens).

Dans le cas d’un accouchement ordinaire, en comprenant une chambre privée et les dépenses non-médicales (repas de célébration, etc…), la moyenne nationale est de 545 797 yens. La répartition de ces coûts peut être observée dans le diagramme ci-dessus. Pour près de 50 % du total, soit 282 424 yens, il s’agit du prix de l’accouchement lui-même, en incluant les frais de médecin ou de la sage-femme, ainsi que des soins vitaux pour le nouveau-né. Le coût de l’hospitalisation (comprenant le lit et les repas) est en moyenne de 118 326 yens au total, tandis que la moyenne pour les examens, les médicaments et les autres traitements ou soins pour les nouveau-nés est de 50 052 yens.

