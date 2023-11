L’absentéisme scolaire au Japon : un nombre record d’élèves qui ont refusé d’aller à l’école

Japan Data

Au Japon en 2022, près de 300 000 écoliers et collégiens ont refusé d’aller à l’école, un record. L’impact des mesures prises pendant la pandémie de Covid-19 seraient en cause, car elles ont perturbé les routines et démotivé de nombreux jeunes.

Les résultats de l’enquête menée par le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) montrent que 2022 est une année record en termes de comportements problématiques et d’absentéisme chez les jeunes. En effet, 299 048 élèves ont refusé d’aller à l’école pendant 30 jours ou plus. C’est 54 108 enfants (22,1 %) de plus qu’en 2021 et il s’agit de la dixième hausse annuelle consécutive. En dix ans, l’absentéisme a été multiplié par 3,6 pour les enfants en primaire et par 2,1 pour les collégiens.

Le taux d’absentéisme varie suivant la scolarité, ainsi 105 112 élèves en primaire (29,0 % de plus qu’en 2021) ont manqué des cours contre 193 936 collégiens (+ 18,7 %), ce qui représente 3,2 % de l’ensemble. « Léthargie et anxiété » sont les causes les plus souvent invoquées ( 51,8 %), viennent ensuite « le rythme de vie instable, l’envie de s’amuser ainsi que la délinquance » (11,4 %), suivis des « problèmes de relations interpersonnelles hors harcèlement scolaire » (9,2 %).

L’impact des mesures prises pendant la pandémie de Covid-19 seraient en cause, car elles ont perturbé les routines, notamment avec la fermeture d’établissements ou l’annulation d’activités extra-scolaires. Ce nouveau climat aurait instauré un nouveau rapport à l’absentéisme en le rendant plus acceptable psychologiquement, les jeunes perdant leur motivation à se rendre en cours puisqu’il était plus difficile de se faire des amis.

Le graphique ci-dessus montre le nombre d’enfants de primaire et de collège qui ont refusé d’aller en cours en 2022. Au Japon, il y a six années de primaire et trois de collège, et chaque année scolaire débute en avril pour se terminer en mars. (P1 : 1ere année de primaire, C1 : 1ere année de collège)

Dans l’ensemble, au primaire et au secondaire, 31,7 élèves sur 1 000 ont fait du refus scolaire. L’enquête a recensé 165 669 élèves s’étant absentés plus de 90 jours, ce qui représente plus de la moitié du total (55,4 %).

