Éducation : ce que les parents japonais veulent faire apprendre à leurs enfants

Les cours d’anglais étant désormais obligatoires dans les écoles primaires et le nombre d’étrangers venant au Japon augmentant, les parents japonais sont toujours plus nombreux à vouloir que leurs enfants puissent apprendre à parler anglais. Développer cette compétence est au cœur de leur projet éducatif.

ALEBA, une société proposant aide et expertise pour séjour linguistique à l’étranger, a effectué une enquête portant sur l’éducation des enfants. Les parents interrogés déclarent qu’actuellement leurs enfants apprennent surtout à nager (19,5 %), qu’ils suivent des cours du soir (16 %) et qu’ils apprennent à parler anglais (12,2 %) alors que ces mêmes parents préféreraient que leurs enfants apprennent plutôt à parler anglais (17,6 %), à nager (16 %) ou soient en cours du soir (14,4 %). Ce décalage tendrait à montrer qu’en ces temps de globalisation rapide, les sondés ont de plus en plus conscience que « savoir parler anglais » est désormais une nécessité.

L’enquête a été menée en septembre 2023 auprès de 1 031 parents dont les enfants ont entre 3 et 18 ans.

À la question de savoir s’ils pensent qu’apprendre l’anglais compte dans l’éducation des enfants, 37,6 % des sondés répondent « beaucoup » et 51,9 % « plutôt ». Ainsi, en cumulé, près de 90 % des parents semblent trouver que l’anglais est important.

Pour eux, il est crucial que les enfants apprennent à « penser par eux-mêmes » (70 %), qu’ils sachent « bien se conduire » (66,3 %) et qu’ils apprennent à « communiquer » (54,4 %). Si on considère que l’argument de la globalisation n’arrive qu’en neuvième position (10,2 % des réponses), l’apprentissage de l’anglais n’est pas tant motivé par un souci de performance dans un contexte international. En effet, on remarque que 70,2 % des sondés déclarent ne pas avoir l’intention d’envoyer leurs enfants à l’étranger, contre 23,9 % seulement de parents envisageant un séjour d’étude hors du Japon.

(Photo de titre : Pixta)